In Barcelona ist das Frauen-Team schon lange eine große Nummer. Insofern ist es keine Überraschung, dass das Rückspiel des Champions-League-Halbfinales im Camp Nou über 60.000 Fans live verfolgten. Und was sie sahen, wird sie zufriedengestellt haben: Denn der FC Barcelona zog nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Bayern München dank eines 4:2 (2:1)-Heimsieges ins Endspiel der Meisterliga ein. Dort wartet am 23. Mai in Oslo das Team von Olympique Lyon, das bereits am Samstag Titelverteidiger Arsenal bezwungen hatte.

Barcelona ging schnell durch Salma Paralluelo in Führung (13.), diese vermochten die Bayern durch Linda Dallmann noch einmal auszugleichen (17.). Doch Kapitänin Alexia Putellas (22., 58.) und Ewa Pajor (55.) machten alles für die Favoritinnen klar, Pernille Harder (71.) traf nur noch zum 2:4, das erste Endspiel in der Champions League blieb den Bayern-Frauen damit verwehrt. Und doch war das Spiel knapp, nimmt man den Auftakt der Saison in der Königsklasse als Maßstab: Denn da hatten die Münchnerinnen in Barcelona noch eine 1:7-Abfuhr erlitten.