Das „Vertrauen in die Partner“ streicht Shambhu S. Kumaran mehrfach hervor. Es sei die Basis für gute und künftige Geschäftsbeziehungen mit Indien. Indien und die EU haben sich Ende Jänner – nach jahrelangen Verhandlungen – auf ein Freihandelsabkommen geeinigt, in das beide Seiten große Hoffnungen setzen. Der Prozess bis zum Inkrafttreten des Abkommens dauert an, doch bereits jetzt werden Kontakte intensiviert und Potenziale ausgelotet. Shambhu S. Kumaran ist indischer Botschafter in Österreich und kam gestern auf Einladung des steirischen Internationalisierungscenters ICS zu einem „runden Tisch“ mit Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft in die Steiermark.

Der Ort der Zusammenkunft, der Hauptsitz von Legero United in Feldkirchen bei Graz, war nicht zufällig gewählt. Legero-Eigentümer Stefan Stolitzka fasste vor über 30 Jahren Fuß in Indien und baute im Süden des Subkontinents eine Schuhproduktion auf, in der heute 1500 Menschen arbeiten. „Wir beschäftigen bereits die dritte Generation“, sagt Stolitzka. Stichwort Vertrauen. Und: „Ich sehe Indien als den wichtigsten Markt auf der Welt.“

Die Steiermark hat Indien 2024 als „Fokusmarkt“ definiert. „Eine weise Entscheidung“, hält ICS-Aufsichtsratschef Jürgen Roth mit Blick auf das Freihandelsabkommen fest, denn seither bereisten viele Wirtschaftsdelegationen die Länder wechselseitig. Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) strich die für die Steiermark so wichtige Partnerschaft zwischen Forschung und Industrie hervor („Sie sorgt für unser Wachstum“) und definierte mit der Mobilität, Greentech, Healthtech und der Mikroelektronik vier steirische Stärkefelder.

Schnittmengen

„Mikroelektronik“, kommentierte Botschafter Kumaran, „ist das Öl der modernen Welt.“ Er sieht weitere Schnittmengen mit der Steiermark etwa im Transfer von Ausbildungsprogrammen und insbesondere im Technologiebereich (Weltraum, Luftfahrt, Pharma und Biotechnologie). Zeta aus Lieboch, Anlagenbauer für die Pharma- und Biotech-Industrie, betreibt in Bangalore (Südindien) einen Standort – und CEO Alfred Marchler ortet beim Runden Tisch viel Potenzial beim Ausbau der Handelsbeziehungen. Motorenspezialist AVL etablierte sich bereits 1984 in Indien und beschäftigt dort aktuell an mehreren Standorten rund 1000 Personen, erklärt Maria Kollmann. „Indien ist für uns ein Kernmarkt.“

Fehler gemacht, trotzdem geblieben

„Wir haben einen Fehler nach dem anderen gemacht, aber wir haben es überlebt“, plaudert indes Harald Sigl von der Münzer Bioindustrie (Sinabelkirchen) aus der Schule. Vor zehn Jahren trat der Biodieselproduzent in den indischen Markt ein, um dort Altöle von der Hotellerie und der Gastronomie einzusammeln. „Wir sind mit McDonald‘s mitgewachsen“, erzählt Sigl. Im nächsten Schritt wolle man den Rohstoff auch von Privathaushalten sammeln, reinigen und für die Herstellung von nachhaltigen Kraftstoffen nach Europa transportieren.

Markt für Fachkräfte

Die FH Joanneum wiederum streckt ihre Fühler in den indischen Arbeitsmarkt aus. Aktuell machen etwa 100 Studentinnen und Studenten indischer Herkunft eine Ausbildung an der steirischen Fachhochschule, insbesondere für Gesundheitsberufe. Der Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich ist hoch. „Qualität geht aber vor Quantität“, betont Birgit Hernady, Leiterin für internationale Beziehungen an der FH. Daher suche man in Indien Kooperationspartner, die geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vermitteln können. „Es ist nicht schwierig, Leute nach Europa zu holen“, sagt Hernady. Die Hürden beginnen aber bei der Integration.