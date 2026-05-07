Es sollte ein heiterer Abend mit Musik und guter Unterhaltung werden. Gleichzeitig war der Besuch des Chorkonzerts „Tierisch gut drauf“ für eine Grazerin der erste Besuch in Kammern im Liesingtal. „Bis auf weiteres ist es wohl auch mein letzter gewesen", erzählt die Dame. Sie sei von Verwandten eingeladen gewesen, das Konzert des Singkreises und des Kinderchors zu besuchen.

Der Einladung sei sie gerne nachgekommen, und der Abend habe sich gut angelassen, so die Grazerin: „Die Gesangseinlagen des Kinderchors und auch des Singkreises waren gut auf das Thema abgestimmt und es war eine wunderbare Vorstellung.“ Allerdings habe es einen großen Minuspunkt gegeben, der alles andere leider überschattet habe.

Moderation sorgte für groben Ärger

Anlass für den groben Ärger sei die Moderation von Hannes Nimpfer gewesen, der bis zum Jahr 2019 insgesamt 14 Jahre lang Vizebürgermeister der Marktgemeinde Kammern gewesen ist und nach wie vor beim Pensionistenverband Steiermark in gleich mehreren Funktionen aktiv ist – nämlich nicht nur als Ortsvorsitzender, stellvertretender Bezirksvorsitzender, sondern auch als Landesbildungsreferent.

2019 legte Hannes Nimpfer (r) nach 14 Jahren das Amt des Vizebürgermeisters von Kammern in die Hände von Markus Stabler (l). In der Mitte: Bürgermeister Karl Dobnigg © Karl Dobnigg

„Meiner Meinung nach wurde der Abend in ein schlechtes Licht gerückt, da Herr Nimpfer es für nötig hielt, in seine Moderation einen Witz einzubauen, der alleine durch den generellen Rassismus des Witzes nicht mehr zeitgemäß war", führt die Grazerin aus. „Den Vogel schoss er ab, als er ein sehr menschenverachtendes Wort für schwarze Menschen mehrmals für den Witz wiederholte.“

Seine „offenbar nicht ernst gemeinte Anmerkung", dass man das Wort ja eigentlich nicht mehr sagen dürfe, sei keineswegs eine Entschuldigung, da Nimpfer das nämliche Wort danach noch mehrmals für den Witz verwendet habe. „Abgesehen davon, dass in der heutigen Zeit dieses Wort in einer sozialen und achtsamen Gesellschaft absolut nichts mehr zu suchen hat, zeigte Herr Nimpfer mit der Verwendung des Wortes auch den anwesenden zuschauenden und mitwirkenden Kindern, dass dieses Wort bedenkenlos verwendet werden kann.“

„In seiner Funktion nicht tolerierbar“

„Meiner Meinung nach ist das in seiner Funktion als Landesbildungsreferent nicht tolerierbar. Auch anderen von ihm dargebrachte Beiträge haben vor Sexismus gestrotzt", erzählt die Grazerin: „Zusammengefasst war dieses Verhalten besonders im Hinblick auf anwesende Kinder absolut fehl am Platz und darf so nicht geduldet werden.“

Warum sie sich mit ihrer geharnischten Kritik nicht direkt bei oder zumindest unmittelbar nach der Veranstaltung an Nimpfer gewendet und ihn mit ihren Vorwürfen persönlich konfrontiert habe, erklärt die Grazerin folgendermaßen: „Ich war dermaßen aufgebracht und geladen, ich war mir nicht sicher, ob ich da im Gespräch nicht zu emotional werde.“

„Das bedaure ich sehr“

Die Eindrücke des letztlich eher verunglückten Abends hätten in ihr lange und intensiv nachgehallt: „Ich habe mich viel mit meiner Mama darüber unterhalten.“ Diese habe sie dazu ermutigt, die Geschehnisse öffentlich zu machen.

Hannes Nimpfer zeigt sich auf Anfrage der Kleinen Zeitung einsichtig und entschuldigt sich: „Im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich eine Aussage gemacht, die unangebracht war und Menschen verletzt haben könnte. Das bedaure ich sehr.“ Und er hält darüber hinaus fest: „Eine diskriminierende Haltung entspricht nicht meinen persönlichen Überzeugungen.“