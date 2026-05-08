Ein Biber mit Sinn für Erholung hat am Donnerstagvormittag zwischen Faak und Finkenstein für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gesorgt. Statt wie üblich für die Tiere am Faaker See-Ausfluss zu baden, landete das Tier in einer Pool-Anlage bei einem Haus und kam dort nicht mehr von selbst heraus.

„Wir sind um 9 Uhr zu einer sogenannten ‚B1 Tier in Notlage klein‘ alarmiert worden“, erzählt Gruppenkommandant Thomas Dular, der gemeinsam mit Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Finkenstein nach Höfling gerufen wurde. Die Pool-Anlage war über den Winter mit Wasser gefüllt, allerdings nur bis zu einem Meter. Das Tier saß also in der Falle.

Biber konnte sich mit Hilfe befreien

Rettungsleiter Marke Eigenbau

Für den ausgewachsenen Biber bauten die Einsatzkräfte eine provisorische Behelfsleiter aus Holz. Hektik kam bei dem Biber allerdings keine auf. Die Menschen rund um den Pool hätten den tierischen Badegast wenig beeindruckt. „Die Leute waren ihm ziemlich egal“, zeigt sich Dular von der Gelassenheit des Tiers beeindruckt. Schließlich nahm der Biber die hölzerne Ausstiegshilfe an und „konnte sich selbst aus der misslichen Lage befreien“, berichtet Dular. Anschließend machte sich der Biber langsam in Richtung Faaker See-Ausfluss davon. Für die Feuerwehr war der ungewöhnliche Einsatz nach rund einer halben Stunde beendet.