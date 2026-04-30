Es ist eine Nachricht, die in Zeiten leerer öffentlicher Kassen aufhorchen lässt: Die Gemeinde Finkenstein am Faaker See hat das Rechnungsjahr 2025 nicht nur solide, sondern mit einem deutlichen Plus von rund einer Million Euro abgeschlossen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung am 23. April wurde der Rechnungsabschluss einstimmig beschlossen.

Das eigentliche Spannende liegt hinter den Zahlen: Finkenstein ist etwas gelungen, woran viele Kommunen derzeit scheitern: Die Gemeinde konnte sämliche Ausgaben aus eigener Kraft decken, ohne auf Finanzierunsmodelle zurückgreifen zu müssen. Gleichzeitig wurden zentrale Projekte wie die Sanierung der Volksschule in Ledenitzen und umfangreiche Straßenbauvorhaben umgesetzt.

Einer der entscheidenen Erfolgsfaktoren ist da gewiss die strategische Wirtschaftspolitik. Mit der Ansiedelung des Unternehmens Mechatronic Systemtechnik GmbH wurde ein wichtiger Impuls gesetzt, der durch ein weiteres Großprojekt verstärkt wird: die geplante Niederlassung der Brau Union in Fürnitz bringt 150 neue Arbeitsplätze in die Region.

Die Ansiedelung der Mechatronic Systemtechnik GmbH ist für die Gemeinde von großer Bedeutung © KK/Marktgemeinde Finkenstein Am Faaker See

Trotz der positiven Bilanz bleibt der Kurs bewusst vorsichtig. Die Unsicherheiten der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind auch in Finkenstein präsent. Aktuell fließen weiterhin Mittel in den Ausbau der Infrastruktur, die Modernisierung des Straßennetzes und den Glasfaserausbau.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kinderbetreuung. Derzeit wird der Kindergarten in Latschach um eine zusätzliche Gruppe mit einem Investitionsvolumen von rund einer Million Euro erweitert. Zudem ist die Generalsanierung des Vereinsgebäudes am Sportplatz in Ledenitzen geplant, die im Herbst starten soll.