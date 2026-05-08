Es ist kurz nach halb neun Uhr am Anhalteplatz auf der B 317 bei St. Peter ob Judenburg, als Polizisten den ersten Kleinbus herauswinken. Und dieser erweist sich im Zuge der Überprüfung als wahre Autoleiche: Die Handbremse greift nicht richtig, das Motorkontrollzeichen leuchtet, ein Stabilisator fehlt komplett, ein Stoßdämpfer ist undicht. Dazu Rost, ein entfernter Partikelfilter. Somit steht fest: Der Bus darf nicht mehr auf die Straße.

„Niemand gibt gern Geld her“

Die geforderten 2000 Euro Sicherheitsleistung kann der Fahrer nicht aufbringen. Er kramt in seiner Geldbörse, telefoniert, gestikuliert. „300 Euro“, murmelt der Mann, mehr hat er nicht zu bieten. Bezirksinspektor Michael Debeutz telefoniert mit dem Firmenchef des Lenkers, ohne Ergebnis. „Niemand gibt gern Geld her“, sagt der Polizist.

Der Bus kam aus Osteuropa und hätte nach Klagenfurt fahren sollen. Mehrmals wöchentlich wird Pflegepersonal transportiert. Diesmal ist in St. Peter ob Judenburg Schluss. Die Insassen des Sprinters müssen sich eine andere Reisemöglichkeit für die Weiterfahrt suchen.



Der mobile Prüfzug des Landes Steiermark steht an diesem 7. Mai gemeinsam mit der Bezirksverkehrsdienstgruppe Murtal und der Bezirkshauptmannschaft im Einsatz. Geprüft werden Bremsen, Fahrwerk, Lenkung, Beleuchtung, Ladungssicherung. Alles, was darüber entscheidet, ob ein Fahrzeug sicher unterwegs ist oder zur Gefahr wird.

„Wir kennen die Geschichen“

Ein paar Meter weiter das nächste Gespräch. Marcus Gassner, Verkehrsreferent im Bezirkspolizeikommando Murtal, bleibt ruhig. „Cash“, sagt er. 1000 Euro. Der Beifahrer zückt einen Sack Medikamente, um verständlich zu machen, dass er medizinische Hilfe braucht und nicht hier stehen bleiben kann. „Wir kennen die Geschichten“, seufzt Gassner. „Manche fangen an zu weinen, erzählen von kranken Angehörigen. Wir können das nicht überprüfen.“ Vieles läuft über Handy-Übersetzer, ein Großteil der Beanstandungen betrifft Fahrzeuge aus dem Ausland.

Bilanz: 55 Anzeigen, neun Kennzeichen-Abnahmen

Dann ein besonders skurriler Fall. Ein blauer Mercedes Sprinter mit niederösterreichischem Kennzeichen. Beim Blick unter die Motorhaube staunen die Beamten die schlecht: Sie finden einen quer über den Motor gespannten Ratschengurt vor, mit dem der Besitzer offenbar einen schadhaften Kühler zusammenhalten wollte.

Währenddessen ziehen Bezirkshauptfrau Nina Pölzl und ihre Referentinnen Jasmine Grasser und Elke Brandstätter Bilanz. „Die Zahlen zeigen, wie notwendig diese Kontrollen sind“, sagt Pölzl. Durch derartige Aktionen würde man nicht nur gefährliche Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen und möglicherweise Schlimmes verhindern, sondern auch eine generalpräventive Wirkung erzielen.

Die Bilanz der Aktion: 55 Anzeigen, drei Organmandate, neun Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 5640 Euro. Vor allem aber neun Fahrzeuge, denen wegen „Gefahr in Verzug“ sofort die Kennzeichen abgenommen wurden.