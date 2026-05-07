Eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 35-jähriger Pkw-Lenker am Abend des 6. Mai im Raum St. Lambrecht bis Murau. Der Mann missachtete ein eindeutiges Anhaltezeichen seitens der Polizei und flüchtete über rund 14 Kilometer mit teils massiv überhöhter Geschwindigkeit.

Die Streife nahm umgehend die Verfolgung auf. Der Lenker raste auf der L 502 mit bis zu 160 km/h durch das Freiland, durchquerte das Ortsgebiet von Kärntnerisch-Laßnitz mit rund 100 km/h und ignorierte zudem eine rote Ampel. In Murau bog er auf die Frauenalpenstraße ein.

Lenker merkte an, dass gepolsterte Handfesseln bequemer wären

Nach rund 3,3 Kilometern verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und prallte in einen Baumbestand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker versuchte anschließend zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch von den Polizisten gestoppt und festgenommen, wobei der Mann anmerkte, dass gepolsterte Handfesseln bequemer wären.

Ein Alkotest ergab 1,88 Promille. Zudem verfügte der Mann über keinen gültigen Führerschein. Als Grund für die Flucht gab er an, Alkohol konsumiert zu haben. Durch den Fluchtversuch im Gelände erlitt er mehrere Risswunden, die medizinisch versorgt wurden.

Der Lenker wird wegen mehrerer Delikte angezeigt. Laut Polizei drohen ihm nun empfindliche Strafen durch die Bezirkshauptmannschaft Murau. Er wurde nach der Anhaltung seiner Lebensgefährtin übergeben.