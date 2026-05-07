Mit Unterstützung des Landes Kärnten wird der Eschenweg in Bad Kleinkirchheim umfassend saniert. Für die Baumaßnahmen stellt das Land mehr als 100.000 Euro bereit. Insgesamt investieren das Land, die Gemeinde sowie beteiligte Anrainer rund 300.000 Euro in das Projekt. „Mit der Sanierung des Eschenwegs setzen wir ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung um“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). „Damit stärken wir die Mobilität vor Ort und erhöhen gleichzeitig die Verkehrssicherheit und Lebensqualität in der Region.“

Im Zuge der Arbeiten wird der Weg, der rund neun Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 40 Hektar Wald sowie mehrere Liegenschaften erschließt, auf einer Länge von über 500 Metern generalsaniert. Dabei wird zunächst die bestehende, desolate Asphaltdecke abgefräst und der Unterbau sowie die Tragschicht umfassend erneuert. Zudem werden die Entwässerungsanlagen instandgesetzt. Anschließend wird die Straße neu asphaltiert und Bankette werden hergestellt. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen und sollen im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein.