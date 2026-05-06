Mit dem Einsatz eines Elektro-Linienbusses im Lieser- und Maltatal hat ein sechsjähriges Projekt seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Was einst als Versuch unter schwierigen alpinen Bedingungen begann, wird seit April im regulären Linienverkehr umgesetzt. Hinter der Entwicklung stehen das Unternehmen Bacher Reisen sowie Astra rund um Bürgermeister Franz Aschbacher.

Die ersten Überlegungen zur Einführung eines Elektrobusses in der Region reichen mehrere Jahre zurück. Damals war die Idee eines elektrisch betriebenen Busses im alpinen Raum noch mit großer Skepsis verbunden. Inspiriert vom Pioniergeist Ferdinand Porsches wollten Martin Bacher von Bacher Reisen und Aschbacher die Möglichkeiten moderner Elektromobilität unter realen Bedingungen testen.

Erste Testversuche

Ein entscheidender Schritt erfolgte am 6. April 2020, als erstmals ein Elektrobus am Katschberg erprobt wurde. Die Fahrt wurde laut den Verantwortlichen bewusst praxisnah gestaltet. Neben dem Fahrpersonal befanden sich zusätzliches Gewicht sowie unter anderem Josef Ramsbacher, Helmut Wirnsberger und Hermann Florian an Bord, um eine reale Betriebssituation zu simulieren.

Der erste Testversuch startete im Jahr 2020 (von links): Roman Oberlojer (damals Busunternehmer von Steinfeld), Sepp Ramsbacher (damals Taxi Ramsbacher Rennweg), Helmut Wirnsberger (Wärmepumpen Wirnsberger Rennweg), Franz Aschbacher, Hermann Florian (KEM) und Martin Bacher (Bacher Reisen) © KK/Privat

Während der anspruchsvollen Auffahrt kam es zu einer technisch notwendigen Abkühlpause des Fahrzeugs. „Rückblickend war genau diese Erfahrung wichtig, um die damaligen Grenzen der Technik aufzuzeigen und weitere Entwicklungen anzustoßen“, sagt Aschbacher. Trotz der Herausforderungen hielten Bacher Reisen und Astra am Ziel eines nachhaltigen Mobilitätsprojektes fest.

Zwei Jahre später wurde das Projekt mit einer neuen Generation von Elektrobussen weitergeführt. Am 23. April 2022 absolvierte ein Fahrzeug erfolgreich die mehr als 400 Kilometer lange Strecke von Rennweg nach Spittal und retour. Verantwortlich dafür war Hans Seitlinger. Die Fahrt galt als wichtiger Nachweis dafür, dass Elektromobilität auch im regionalen Überlandverkehr funktionieren kann.

Elektrobus E-Autobus zu Testzwecken im Jahr 2022 (von links) Katschberg Tourismuschef Markus Ramsbacher, Ehrenobmann Tourismusverein Rennweg Adolf Lackner, Rennwegs Bürgermeister Franz Aschbacher und Busunternehmer Martin Bacher aus Radenthein (Bacher Reisen) © Roland Holitzky

Dauerhaftes Mobilitätsangebot

Mit 7. April dieses Jahres begann schließlich der reguläre Linienbetrieb im Lieser- und Maltatal. Eingesetzt wird ein Elektrobus der Marke Mercedes-Benz. Der Bus ist täglich von 5.14 Uhr bis 18.08 Uhr im Einsatz und legt dabei rund 340 Kilometer zurück. Gefahren werden die Strecken Gmünd–Rennweg, Rennweg–Spittal sowie Gmünd–Malta.

Für die Verantwortlichen markiert dies den Übergang von einer Idee hin zu einem dauerhaft etablierten Mobilitätsangebot. „Der Weg war nicht immer einfach, aber genau solche Entwicklungen brauchen Mut, Zusammenarbeit und Durchhaltevermögen“, sagt Bürgermeister Franz Aschbacher. „Heute sehen wir, dass sich die konsequente Weiterentwicklung gelohnt hat.“