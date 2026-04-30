Der Katschberger Adventweg setzt weiterhin ein starkes Zeichen für den österreichischen Tourismus: Das einzigartige Wintererlebnis wurde bei den erstmals vergebenen Tourismusstars als Bundesland-Sieger für Kärnten in der Kategorie „Das Erlebnis des Jahres – unvergesslich, einmalig, österreichisch“ ausgezeichnet.

Die „Tourismusstars“ gelten als erste österreichweite Auszeichnung für Tourismus-Exzellenz und rücken jene Betriebe, Initiativen und Erlebnisse ins Rampenlicht, die durch Qualität, Innovationskraft und nachhaltiges Denken überzeugen. Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen Fachjury vergeben, die gezielt Projekte auswählt, die den österreichischen Tourismus nachhaltig prägen und weiterentwickeln.

Am Montag fand im Schloss Schönbrunn in Wien die Preisverleihung statt, bei der Vertreter des Katschberger Adventwegs vor Ort vertreten waren und den Landessieg offiziell entgegennehmen durften. Der Galaabend bildete den würdigen Rahmen für diese besondere Auszeichnung und unterstrich die Bedeutung des Projekts auf nationaler Ebene.

Patrick Lengdorfer, Martina Pirkebner und Maria Pirkebner nahmen die Auszeichnung entgegen © Tourismusregion Katschberg/Rennweg Marketing GmbH

Der Katschberger Adventweg entstand aus dem Wunsch heraus, ein Adventerlebnis zu schaffen, das sich bewusst vom üblichen Trubel abhebt. Unter dem Motto „Weihnachten wie es früher war“ steht seit Beginn die Idee im Mittelpunkt, die stille und ursprüngliche Bedeutung der Adventzeit wieder erlebbar zu machen, eingebettet in die beeindruckende Winterlandschaft des Katschbergs auf 1750 Metern Seehöhe.

Was als innovative Idee begann, entwickelte sich zu einem besonderen Anziehungspunkt für Gäste aus dem In- und Ausland. Der verschneite Weg, stimmungsvoll von Laternen beleuchtet und begleitet von traditionellen Klängen, verbindet Natur, Brauchtum und regionale Authentizität auf einzigartige Weise. Statt klassischer Marktstände erwarten die Besucher liebevoll gestaltete Stationen, wärmende Feuerstellen mit duftendem Tee, musikalische Darbietungen und bewusst geschaffene Momente der Besinnung.