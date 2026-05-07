Mitte Juni wird St. Oswald bei Bad Kleinkirchheim wieder zur Hochburg für Schlagerfans: Am 19. und 20. Juni geht das „Wenn die Musi spielt“ Sommer-Open-Air über die Bühne. Auf dem Programm steht eine Mischung aus Schlager, Volksmusik und Party-Acts. Die Generalprobe findet am Freitag statt, die große TV-Show am Samstag. Sie wird live im ORF und MDR übertragen.

Rund um die Fernsehsendung gibt es außerdem ein mehrtägiges Rahmenprogramm und Fan-Events in der Region. Dazu gehören etwa geführte Musi-Wanderungen mit Künstlern, ein Musikabend am Open-Air-Gelände sowie ein Frühschoppen am Sonntag nach der Live-Sendung. Für Besucher werden auch Shuttle-Busse zwischen Bad Kleinkirchheim und dem Veranstaltungsgelände angeboten.

Nockis, Andy Borg und Hansi Hinterseer

Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche bekannte Namen der Schlager- und Volksmusikszene mit dabei. Die Amigos zählen seit Jahren zu den Publikumslieblingen der „Musi“ und stehen für klassischen deutschen Schlager mit einer großen Fangemeinde im gesamten deutschsprachigen Raum. Ebenfalls fest angekündigt ist Andy Borg, der als Sänger und TV-Moderator zu den bekannten Gesichtern der Branche gehört.

Auch Hansi Hinterseer kehrt nach Kärnten zurück. Der ehemalige Skirennläufer begeistert seit Jahrzehnten mit volkstümlichen Hits und ist Stammgast der Veranstaltung. Für Partystimmung sorgen unter anderem die Jungen Zillertaler.

Mit den Nockis steht außerdem eine der erfolgreichsten Schlagerbands Österreichs auf der Bühne. Für sie ist das Heimspiel in Kärnten schon fast zur Tradition geworden. Die Edlseer haben wieder ihren Mix aus Volksmusik und humorvollen Texten im Gepäck, während Marc Pircher für echte Alpenfest-Stimmung sorgen dürfte.

Außerdem angekündigt sind Simone, Sarah Zucker, Anna-Carina Woitschack, Denis Novato & seine Italiener, Die Grubertaler, Die Südsteirer, die AlpenRebellen, Adriana, Beatrice Turin & Sara de Blue sowie Matty Valentino & Kasermandl Duo.