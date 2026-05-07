Neben Wolfsberg und Spittal investiert die Volksbank Kärnten derzeit auch in Feldkirchen. Dort fand vor wenigen Tagen der Spatenstich zum Bau einer neuen Filiale statt. 3,5 Millionen Euro werden in das 700 Quadratmeter große Gebäude investiert.

Zu finden ist die Volksbank in Zukunft in der Helga Perkonig-Straße, direkt am großen Kreisverkehr im Norden der Tiebelstadt – und verlässt somit den bisherigen Standort in der Dr. Arthur Lemisch-Straße. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, den bisherigen Standort aufzulassen und neu zu bauen. Die heutigen Anforderungen an Energieeffizienz, Raumkonzepte und moderne Kundenführung wären im Bestand nicht mehr umsetzbar gewesen. Daher war der Neubau die nachhaltigste Lösung“, erklärt Vorstandsdirektor Alfred Holzer. Ein weiterer Grund für die Verlegung der Filiale an den Stadtrand sei, so Direktor Heinz Strohmayer, auch die schwierige Parkplatzsituation in der Innenstadt. Die neue Filiale zeichnet sich somit auch durch die bessere Erreichbarkeit aus. Es gibt vor Ort genügend kostenlose Parkplätze, auch mit Ladestationen, zudem ist die Filiale an das Busnetz angebunden.

Architekt Ludwig Lengger, Baumeister Christian Scharner, Klaus Reinmüller, Vorstandsdirektor Alfred Holzer, Filialleiter Wolfgang Kreuter, Bürgermeister Martin Treffner, Vorstandsdirektor Wolfgang Mandl, Direktor Heinz Strohmayer, Baumeister Klaus Strohmayer und Baumeister Stefan Mandler (von links) © Architekt Ludwig Lengger ZT GmbH

Vor wenigen Tagen fand der Spatenstich statt, die ersten Mauern stehen bereits. In rund einem Jahr – im Sommer 2027 – soll die neue Filiale eröffnet werden. Das Konzept dafür stammt aus dem Büro Architekt Ludwig Lengger ZT, das als Sieger aus einem Wettbewerbsverfahren hervorging. Das Gebäude wird aus Beton und Holz errichtet und erfüllt den Standard „klimaaktiv Silber“. Es wird an die Nahwärme Waiern angebunden und mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ausgestattet. Strohmayer: „Ausgeführt werden die Bauarbeiten von regionalen Firmen.“

Auf zwei Ebenen werden die 14 Mitarbeiter die rund 10.000 Kunden aus dem gesamten Bezirk Feldkirchen empfangen und beraten. Viele Bankwege lassen sich bereits online erledigen, aber in manchen Fällen, etwa bei Veranlagungen, sei den Kunden, so Strohmayer, das persönliche Gespräch mit den Beratern vor Ort wichtig.