„Da wir so etwas bisher noch nie gemacht haben, dachten wir, wir probieren es einfach aus“, so der Verein zur Erhaltung des Dorflebens Preitenegg (kurz: VED-P!). Worum es geht? Am 30. Mai wird zum ersten Preitenegger Flohmarkt mit Frühschoppen geladen. Ab 10 Uhr geht es beim Gasthaus Schimpl los. Auch eine musikalische Umrahmung gibt es mit „Durchanond mei Musi“. Auch für Speis und Trank sei gesorgt. „Wir freuen uns über zahlreiche Besucher und Aussteller“, so der Verein. Das gesteckte Ziel: Das Dorfleben in Preitenegg wieder aufleben zu lassen.

Auch einige besondere Schnäppchen sind schon bekannt. Denn nach der Renovierung des Gasthauses Schimpl stehen nun einige Raritäten zum Verkauf, darunter etwa alte Tassen, Geschirr oder ein Hirschgeweih. „Der Erlös kommt wiederum der Dorfgemeinschaft zugute und fließt in ein neues Projekt zur Belebung des Dorfkerns“, informiert der Verein, der inzwischen rund 200 Mitglieder hat.

Jetzt werden noch weitere Verkäufer gesucht. Tischreservierungen sind per Telefon oder Whatsapp unter 0677/ 637 16 253 möglich. Standgebühr pro Biertisch beträgt 10 Euro. Verkauft werden kann alles, ob Kleidung oder Spielzeug.

Zum Hintergrund: Nachdem im Jahr 2021 Walter Martinz und im Jahr 2023 seine Frau Theresia Martinz als über 90-jähriges Wirtsehepaar des Gasthof Schimpls verstorben sind, stand das Gasthaus zum Verkauf. Um den Ortskern zu stärken, kaufte die Gemeinde Preitenegg für 200.000 Euro das ehemalige Gasthaus, mit 150.000 Euro wurde das Projekt vom Land unterstützt.