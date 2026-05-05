Oldtimer-Fans bekamen seltene Raritäten zu sehen

Der Margarethner Sportverein, Obmann Joseph Sabitzer, lud zum 3. Oldtimertreffen auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz in St. Margarethen. Vom Ferrari bis zum ganz seltenen Miele Motorrad, uralten Traktoren, diversen „Pucherl“, VW Käfern und dergleichen war alles vor Ort was in der Oldtimerszene Rang und Namen hat. Sogar der im Film „Mit einem Tiger schlafen“ eingesetzte Mercedes mit den Autogrammen von Birgit Minichmayr und Anja Salomonowitz war zu bestaunen. Diakon Anton Schönhart führte die Fahrzeugsegnung durch. Für Speis und Trank war bei dieser sehr gut besuchten Veranstaltung bestens gesorgt.