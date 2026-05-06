Der Klimawandel. Die anhaltende Dürre in der Steiermark, die Sorgen der Landwirte und Wasserversorger. Die zahllosen Stunden Freiwilliger Feuerwehren bei Waldbränden wie dem in Eisbach-Rein. Von den steirischen Grünen hat man zuletzt relativ wenig dazu gehört. Dafür wollen Sandra Krautwaschl und Co. in den nächsten Wochen umso aktiver werden. Gleich drei dringliche Anfragen für die nächste Landtagssitzung sind in Vorbereitung.

Eine an Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP), die für Landwirtschaft und Wasserversorgung verantwortlich ist. Dann an FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek, zuständig für den Katastrophenschutz und die Feuerwehren. Nicht zu vergessen FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer mit seinen Bereichen Natur- und Umweltschutz.

Sandra Krautwaschl (Grüne) im Landtag © Gruene

Kernfragen: Was unternehmen diese Regierungsmitglieder, um die Steirerinnen und Steirer vor Dürre, Brände, etc. zu bewahren, was kann man verbessern, was vorziehen? Das Land muss ja nicht bei Null anfangen, schon unter dem verstorbenen Landesrat Hans Seitinger waren Wassermanagement oder eine widerstandsfähige Land- und Forstwirtschaft mehr als nur Überschriften. Auch hat seine Nachfolgerin Schmiedtbauer den Grundsatzbeschluss erzielt, damit bis ins Jahr 2050 rund 150 Millionen Euro in den Ausbau der Transportleitungen und andere Projekte fließen. Erst im März trat die Steiermark der EU-Allianz für Wassersicherheit und Klimaanpassung bei.

Ob das reicht, die Laufzeiten so stimmen, Projekte wie Löschteiche in steirischen Wäldern vorgezogen werden müssen, wird der Landtag am 19. Mai sicher intensiv bereden. Wenn es bis dahin nicht wieder stark regnet oder man sich mit einer Ideologie-Diskussion begnügt.