Erst am vergangenen Wochenende musste die Freiwillige Feuerwehr Unterlamm zu einem Waldbrandeinsatz in der Nachbarschaft ausrücken, nun hat es am Dienstagabend wieder gebrannt. Um 19.47 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Feuer Magland (Gemeinde Unterlamm) nahe der burgenländischen Grenze alarmiert.

Vier Feuerwehren im Einsatz

„Unmittelbar nach dem Eintreffen wurde ein umfassender Löschangriff gestartet. Die Löschwasserversorgung wurde mittels Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr sichergestellt“, erklärt man seitens der Wehr auf Facebook. Zur Unterstützung rückten die FF Hohenbrugg, die FF Weinberg und die Nachbarsfeuerwehr aus dem Burgenland, die FF Grieselstein, an.

Nach intensiven Löscharbeiten konnte gegen 22.30 Uhr der Einsatzleiter Andreas Hammer „Brand aus“ geben und eine Brandwache für die Nacht abstellen. Die Brandursache ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.