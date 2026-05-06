Nermin Sinanovic (53) weiß, wovon er spricht: „Als ich vor 34 Jahren nach Österreich gekommen bin, habe ich außer ‚vielen Dank‘ kein einziges deutsches Wort gesprochen.“ Da habe er „Die Hölle auf Erden“ erlebt: „Ich habe mich nicht auf die Straße getraut, weil ich nicht wusste, was ich tun soll, wenn mich jemand anspricht.“ Sinanovic stammt aus Gradačac in Bosnien. Seinen Landsleuten und den anderen Kollegen aus dem ehemaligen Jugoslawien geht es heute viel besser als ihm. Denn der Junggeselle, der alle Sprachen der Balkanländer beherrscht– „sie sind sich sehr ähnlich“– berät heute als Sekretär der Gewerkschaft Bau-Holz Kärnten die Arbeiter im Bau- und Holzgewerbe Kärntens, wenn sich diese mangels Sprachkenntnisse in der heimischen Bürokratie nicht auskennen.

Hilfe bei Anträgen

Denn, das hat Sinanovic in den vielen Jahren seiner Tätigkeit in der Bau- und Holzgewerkschaft erfahren, selbst diejenigen ehemaligen Bewohner der Balkanländer, die sich auf Deutsch einigermaßen unterhalten können, scheitern an der Bürokratie. Und zwar schon beim Ausfüllen der jeweiligen Anträge. Er nennt ein Beispiel: „Wenn einer der Kollegen vor der Pensionierung steht, kommt er zu uns und wir füllen mit ihm den Pensionsantrag aus, den er unterschreibt. Wir übergeben das Papier der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die dem Betroffenen dann den Bescheid schickt, ohne dass er selber dorthin gehen muss.“

Sinanovic selbst hat zu Hause in Bosnien Elektriker gelernt, diese Ausbildung wurde ihm jedoch hierzulande nicht anerkannt. So war er gezwungen, in Klagenfurt eine neue Lehre zu beginnen und zwar die des Dachdeckers. Weil er zu Beginn der Lehre kaum etwas verstanden hat, erhielt er von seinem Bruder, der schon länger in Kärnten lebte, das Buch „Deutsch für Ausländer“: „Ich habe ganze Sätze aus diesem Buch auswendig gelernt und sie auch angewendet, obwohl ich nicht alles verstanden habe.“ Heute spricht er fast akzentfrei Deutsch und betreut jährlich rund 1000 Kollegen aus dem Bau- und Holzgewerbe.

Im Urlaub bereist der Gewerkschaftsmitarbeiter vorwiegend die österreichischen Bundesländer. Mit dabei ist immer die digitale Spiegelreflexkamera, mit der Sinanovic gerne Landschaften und Botanik fotografiert.