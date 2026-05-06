Es war eine ungewöhnliche Reise, die sich Alexander Kleinberger anlässlich seiner bestandenen Matura selbst schenkte. „Ich wurde durch eine Reportage in der Kleinen Zeitung auf die Atomkatastrophe von Tschernobyl und deren Folgen aufmerksam und wollte mir das unbedingt selbst vor Ort anschauen“, erinnert sich Kleinberger. Und so hat er sich mit seinem Vater im Jahr 2008 erstmals in die Stadt Pribjat aufgemacht, die unmittelbar neben dem Unglücksreaktor stand und innerhalb weniger Tage evakuiert wurde.

„Durch diese Geisterstadt zu gehen, war für mich ein surreales Erlebnis und bis heute kaum in Worte zu fassen“, sagt der 37-Jährige. Es war auch diese Reise, die ihn dazu brachte, an der Uni Klagenfurt Publizistik und Slawistik (Hauptsprache Russisch) zu studieren. Derzeit arbeitet der Klagenfurter beim Verein „Österreichisches Sprachdiplom“ (ÖSD), der seit 13 Jahren weltweit Deutschprüfungen anbietet. Die Ukraine beziehungsweise Tschernobyl, die Sperrzone und die Schicksale der Menschen haben Kleinberger aber nicht losgelassen. Rund zwölf Mal ist er vor Ort gewesen und hat unter anderem eine enge Freundschaft mit Ljubow Sirota geknüpft, einer unmittelbar Betroffenen, die heute in Klagenfurt lebt.

Alexander Kleinberger am Tschernobyl-Gelände © Privat

In ihrem Buch „Das Pribjat-Syndrom“ schreibt sie über den Verlust ihrer ehemaligen Heimat. Kleinberger hat das Buch herausgegeben und auch die Sonderausstellung „Tschernobyl“ im Kärntner Landesmuseum angeregt. Er ist mit Sirotas Sohn, dem Fotografen und Journalisten Oleksandr Syrota, befreundet. „Er war Fremdenführer in der Sperrzone. Deshalb habe ich mir gedacht, es wäre toll, seine Fotos in einem Museum zu zeigen“, erzählt Kleinberger. „Die Ausstellung soll auch dazu anregen, über unseren Umgang mit der Natur nachzudenken.“