Am Tag der Arbeit zu arbeiten klingt naheliegender als es ist. Für den neuen Bezirkshauptmann von Feldkirchen wird der Feiertag aber tatsächlich zum Arbeitstag – und zwar zu seinem ersten im neuen Job. „Die Alarmanlage wird nicht angehen. Das habe ich schon abgeklärt“, sagt Bernhard Turni voller Vorfreude. Das Haus, die Mitarbeiter und der Bezirk sollen schnell kennengelernt werden.

Für den Büroleiter des vor einem Monat zurückgetretenen Landeshauptmanns Peter Kaiser hat der Tag auch bedingt durch die Sporteinheiten des Chefs um 6 Uhr begonnen. Das soll auch in Feldkirchen so bleiben. Nicht die einzige Parallele, die vom Büro des Landeshauptmanns in jenes des Bezirkshauptmannes gezogen wird. „Es mag eine Kritik an mir gewesen sein, dass ich die Dinge mehr fachlich als politisch gesehen habe. Der Bezirkshauptmann ist keine politische Person und ich werde die Rolle auch nicht so anlegen. Die Menschen brauchen funktionierende Verfahren und keinen Grüßaugust“, sagt Turni. Die beste Außenwerbung seien schnelle Termine, rasche Abläufe und motivierte Mitarbeiter. So soll die Rolle des Bezirkschefs auch angelegt werden.

Erst seit 1982 ein Bezirk

Mit seinen 34 Jahren ist der gebürtige Wolfsberger dann der jüngste seiner Art in Österreich. Durchaus passend. Der erst 1982 geschaffene Bezirk Feldkirchen gilt auch als der jüngste des Landes. Passend scheint auch, dass Vorgänger Dietmar Stückler diesen Posten ebenfalls mit 34 Jahren angetreten hat. „Er ist für mich im internen juristischen Ranking der Landesverwaltung in Kärnten mit Edmund Primosch und Albert Kreiner ganz oben“, sagt Turni über große Fußspuren, die es nun auszufüllen gilt.

„Die Leistung beurteilen.“

Abseits des Jobs zieht es Turni, der mit seinem Partner Mario weiter in Klagenfurt leben wird, gerne ins Fitness-Center, in die Küche, um für seine Freunde zu kochen, oder auf Reisen. Japan steht ganz oben auf der Liste. Man wird sehen, wann es die Zeit erlaubt. „Sehr viel hat mein letzter Job schon nicht zugelassen. Das wird sich jetzt nicht ändern“, sagt Turni über sein Arbeitspensum. Die Bestellung des Juristen und ehemaligen SPÖ-Gemeinderates von St. Andrä war von politischen Vorwürfen begleitet. Die Oppositionsparteien witterten Postenschacher. „Ich verstehe den Beigeschmack, den es für manche hat. Ich bitte aber darum, dass man mich auf Basis meiner Leistungen beurteilt“, wünscht sich Turni, der seine Bestellung auch als Zeichen einer langjährigen Zukunft für die immer wieder von Zusammenlegungsgerüchten betroffenen Behörde sieht.