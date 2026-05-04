Erst kürzlich gab es Nachwuchs im Team: „Tosca“ ist wenige Wochen alt und wird in den kommenden Monaten zur Polizeihündin ausgebildet. Dafür ist neben ihrer Hundeführerin Christine Ebner auch Stefan Richau verantwortlich. Der 41-Jährige ist der neue Landesausbildungsleiter - und somit Chef der Kärntner Polizei-Diensthunde-Einheit. „Das ist die schönste Aufgabe bei der Polizei“, findet der Rosentaler. Er selbst sei schon mit Diensthunden aufgewachsen; Richaus Vater war ebenfalls Hundeführer. Die Begeisterung für diesen Job sei daher wohl „genetisch bedingt“, lacht er.

Aufgewachsen in Rosegg, lebt der Vater zweier Kinder mittlerweile in St. Jakob. Zur Familie gehören auch drei Hunde: Jack Russell Terrier „James“, der pensionierte Polizeihund „Dakar“ und Nachwuchs-Polizeihund „King Louie“ - beides Belgische Schäfer. Erst im Herbst des Vorjahres starb Richaus Hündin „Chili“: „Sie war die Chefin, die drei ,Männer‘ mussten sich ihr unterordnen.“

Schutz-, Stöber- und Fährtenhund

„King Louie“ - den Namen hat sich Richau für seinen vierbeinigen Kollegen selber ausgesucht - hat einen „Spezial-Riecher“ für Sprengstoff, Waffen und Pyrotechnik. Knapp zwei Jahre dauert für Polizeihunde die Grundausbildung zum Schutz-, Stöber- und Fährtenhund, danach startet die Spezialausbildung. Worauf der Hund später spezialisiert wird, hänge vom Charakter des Tieres ab. „Ein Sprengstoffspürhund darf nicht nervös sein, braucht ein stabiles Wesen. Sonst können Situationen ganz schnell gefährlich werden“, weiß der erfahrene Hundeführer, der nach sechs Jahren beim Bundesheer seit 2009 bei der Polizei ist: „Seit 13 Jahren bin ich bei den Hunden.“

Richau war 2024 bei Olympia in Paris im Einsatz © LPD Kärnten

27 Polizeihunde und zwei Junghunde

Insgesamt gibt es in Kärnten aktuell 27 Polizeihunde und zwei Junghunde. Im Sommer kommen zwei weitere Welpen dazu. Zum Einsatz kommen alle Schäferrassen, Rottweiler oder Riesenschnauzer. Im Alter von elf Jahren gehen die Hunde in Pension. Aufgeteilt sind die Hundeführer auf zwei Dienststellen - eine in Klagenfurt und eine in Paternion. In seiner neuen Funktion ist der 41-Jährige unter anderem dafür zuständig, die Ausbildungen zu organisieren, Hundeanschaffungen zu planen, Streifen- und Übungspläne zu erstellen. Ein reiner Bürojob? „Es ist schon viel Schreibtischarbeit. Aber mir ist es wichtig, auch weiterhin viel als Hundeführer draußen unterwegs zu sein. Ich muss schließlich wissen, was das Erfordernis ist.“

Privat zieht es Richau viel in die Berge, Sommer wie Winter. Das sei ein guter Ausgleich zu seinem Job: „Und man bleibt fit.“ Ein Einsatz, der ihm besonders in Erinnerung geblieben ist, sind die Olympischen Sommerspiele 2024. In Paris war der Rosentaler damals noch mit „Dakar“ als einer von zwei Hundeführern aus Kärnten im Einsatz, führte Sprengstoffkontrollen durch. „Das war total interessant und für mich ein Erlebnis, das bleibt.“