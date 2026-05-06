Ein echter Transfercoup ist der Skimarke von Marcel Hirscher gelungen. Wie Van Deer am Mittwoch bekannt gab, wird ab der kommenden Saison die US-Amerikanerin Paula Moltzan mit Brettern des österreichischen Herstellers auf die Jagd nach Weltcup-Siegen gehen. Die 32-Jährige trennte sich unlängst von ihrem jahrelangen Partner Rossignol und ist bei Van Deer die erste Ski-Frau, die unter Vertrag steht.

Bronze bei Olympia

In den vergangenen Jahren avancierte Moltzan im Schatten Mikaela Shiffrins zu einer der stärksten Technik-Spezialistinnen im Weltcup. Bisher jubelte sie über 10 Weltcup-Stockerlplätze. Bei den Olympischen Winterspielen in Cortina holte sie im Duo mit Jacqueline Wiles Bronze in der Team-Kombination. Monate zuvor fuhr sie bei der Ski-WM in Saalbach zu Bronze im Riesentorlauf.

Die US-Amerikanerin freut sich jedenfalls auf die neue Zusammenarbeit. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Van Deer eine neue Ära im Skisport einzuläuten.“ Hirscher selbst erklärte: „Wir haben die vier Jahre gebraucht, um uns bei den Herren gut zu etablieren. Das ist uns gelungen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das nächste Kapitel im Damen-Rennsport gekommen. Das ist ein großes Projekt, weil es bei Längen und Konstruktion des Ski-Materials doch Unterschiede gibt.“