Im Bund ist er der Neue an der Spitze des ÖVP-Klubs: der Steirer Ernst Gödl. In der Grünen Mark ist er freilich nicht der Neue. Den Gödl, den kennt man. „Ich kenne ihn schon sehr lange. Ich habe ihn immer als sehr kompetent und zugänglich erlebt, auch in der Phase, als die SPÖ in der Opposition war, hat es mit ihm eine gute Basis gegeben“, erzählt der steirische Staatssekretär Jörg Leichtfried, ehedem Stellvertreter im SPÖ-Parlamentsklub. In der aktuellen Periode arbeite er mit Gödl, den Vorsitzenden des Innenauschusses bzw. des Unterausschusses für innere Angelegenheiten, „ausgezeichnet zusammen“. Leichtfried ist sicher, dass man das fortsetzen wird.

Auch der aktuelle steirische Soziallandesrat der FPÖ, Hannes Amesbauer, war (bis 2024) wie Gödl ein Steirer im Parlament, zeitweise in einer Koalition. Diese Zusammenarbeit wollte er leider nicht kommentieren. Anders natürlich die aktuelle Landesparteichefin der ÖVP, Manuela Khom. Gödl sei „bestens vernetzt und verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz von der kommunalen Ebene über die Landesebene bis auf Bundesebene“, lobte sie den 54-Jährigen als „verlässlichen politischen Kopf und Brückenbauer“.

Ernst Gödl und Jörg Leichtfried mit Bürgermeister Christian Polaschek von Thörl, das 2025 ein neues Gemeindewappen erhielt © fb/gödl

Nicht ganz so lange wie Gödl in Zwaring-Pöls, aber immerhin viele Jahre Bürgermeister von Graz war Siegfried Nagl (ÖVP). Beide galten zeitweise als „Kronprinzen“ in der Klasnic- und später Schützenhöfer-VP. „Wir haben eng kooperiert“, erinnert sich Nagl heute. Gödl sei ein leidenschaftlicher Bürgermeister gewesen, ein Allrounder, der alle Fraktionen und Ebenen kennt. „Gödl hat die Bodenhaftung nie verloren und ist bis heute ein Familienmensch“, skizziert Nagl.

Gödl saß auch im Landtag: „Ich hatte kein schlechtes Auskommen mit ihm“, erinnert sich Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ). Zum Gratis-Kindergartenjahr (2008, Anm.) musste der VP-Politiker aber „erst überredet werden“. „Sehr kollegial“, hat auch Gerhard Rupp, FSG-Personalvertreter und Abgeordneter von 2005 bis 2010 Gödl in Erinnerung. „Wie andere Bürgermeister auch hat er immer über seine Gemeinde geredet“, schmunzelt Rupp.

Diesen Ausschnitt aus der Kleinen Zeitung postet Gödl sehr gerne © fb/gödl

Weitere Weggefährten beschreiben den „leidenschaftlichen Bürgermeister“ noch als „fleißig“ und „diszipliniert“. Ein Studienkollege meinte, Gödl hätte nie durchgefeiert. Der Sportler bzw. Läufer hätte da durchgeschlagen.

Hausmacht fehlte

Konsequent nach höheren Ämtern hätte der Politiker nie gestrebt. Wohl auch, da ihm eine echte Hausmacht fehlte: Er hat im ÖAAB, Bauernbund oder Seniorenbund gleichermaßen gute Kontakte, hat sich nie eindeutig auf eine Seite geschlagen. Oder, wie es ein Landhaus-Kenner sagte: „Ihm fehlt der Killerinstinkt.“

Innerhalb der Steirer-VP nahmen es ihm außerdem manche übel, dass er kein glühender Verfechter der Gemeindefusionen gewesen ist. Sondern als Jurist in seiner Diplomarbeit bzw. Kenner der Materie damals gerne auf Alternativen (Gemeindekooperationen) hingewiesen hat. Die Abstimmung in Gödls Heimat Zwaring-Pöls endete damals zu Ungunsten der Fusion. Geholfen hat das am Ende nicht.