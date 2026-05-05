„Willkommen in der Lebensretter-Familie!“ Diese Worte hörten am Dienstag dutzende Menschen im Styria Media Center in Graz, der Heimat der Kleinen Zeitung: Beim „Tag der Lebensrettung“ wurden nicht nur potenzielle Stammzellspender gesucht, sondern auch lebenswichtiges Blut gespendet.

Solche Typisierungsaktionen sind notwendig, um das Leben von Menschen zu retten, die an Leukämie oder anderen Bluterkrankungen leiden: Durchschnittlich jede 300. Typisierung rettet ein Leben, erklärt Julia Neugebauer vom Verein „Geben für Leben“: „Jede Typisierung ist wertvoll, denn jede und jeder Einzelne der mitmacht, kann der genetische Zwilling für einen Betroffenen sein.“

Schmerzfreier Wangenabstrich

Die Typisierung dauert nur wenige Minuten, es braucht dafür nur einen schmerzfreien Wangenabstrich – dafür nahmen sich neben vielen Mitarbeitern der Styria Media Group auch Tobias Koch und Lukas Graf, beide Spieler des Bundesligisten GAK Zeit. „Ich wollte mich ohnehin typisieren lassen, da passte diese Gelegenheit hier perfekt“, sagt GAK-Kicker Tobias Koch, der sich selbst als „Mentalitätsspieler“ bezeichnet, der gerne vorangeht und Verantwortung übernimmt. Mit der Typisierung wurde auch konkret nach einem Spender für Carmen (49), eine zweifache Mutter gesucht, die dringend eine Stammzelltransplantation braucht.

Auch für Kleine-Zeitung-Geschäftsführerin Xenia Daum war der „Tag der Lebensrettung“ ein „starkes Zeichen gelebter gesellschaftlicher Verantwortung, der es Menschen ermöglicht, ganz konkret zu helfen“. Blutspenden werden immer dringend gebraucht, weil Blut nicht künstlich hergestellt werden kann und nur begrenzt haltbar ist. Daher freute sich auch Dorel Gherasim mit seinem Team vom Blutspendedienst des Roten Kreuz Steiermark über die große Spendenbereitschaft im Styria Media Center.