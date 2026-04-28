Es war der „Tag der offenen Kliniktür“ 2024, der neben 346 weiteren Personen auch Gino Ferretti aus Großpetersdorf in die Klinik Oberwart zog. Dort ließ er sich als Stammzellen-Spender registrieren – der erste Schritt, um einem jungen Mann aus Kanada das Leben zu retten. „Ich habe mir gedacht, warum nicht. Es ist eine schöne Sache“, erinnert sich Ferretti zurück.

Der heute 20-Jährige besuchte damals mit seiner Schulklasse der HBLA die Klinik Oberwart, wo an diesem Tag auch „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ vertreten war – der Verein, der in ganz Österreich Typisierungsaktionen organisiert, um für Leukämiekranke einen passenden Stammzellen-Spender zu finden. Kein leichtes Unterfangen, denn die Chance auf eine genetische Übereinstimmung, welche dafür notwendig ist, liegt bei 1:500.000.

Unterstützung vom Bundesheer

Mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit war Ferretti bei der Typisierung auch noch nicht ganz bewusst, dass er wirklich einem fremden Menschen das Leben retten würde. Umso mehr freut er sich jetzt. „Ich höre auch von Freunden und Bekannten, dass das eine tolle Sache ist“, so der 20-Jährige. „Ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst.“ Die Hauptsache für Ferretti ist allerdings, dass es dem jungen Kanadier nun besser geht.

v.l.: DGKP Bereichsleitung Chirurgie der Klinik Oberwart Marita Ifkovits, Barbara Pelzmann von Geben für Leben, Stammzellen-Spender Gino Ferretti und Pflegedirektor Andreas Schmidt der Klinik Oberwart © Geben für Leben

Die Stammzellen-Spende an sich erfolgt im März 2026 im Krankenhaus in Wien. Zu der Zeit war Ferretti gerade beim Bundesheer. „Es war ein bisschen kompliziert, aber das Bundesheer hat mich sehr unterstützt“, erzählt er.

Kein Aufwand, keine Schmerzen

Als Vorbereitung auf die Spende, die in seinem Fall peripher ähnlich einer normalen Blutspende erfolgt, musste sich Ferretti vier Tage lang Hormonspritzen verabreichen. Man habe ihn vor möglichen Nebenwirkungen gewarnt, die sich ähnlich wie Grippesymptome anfühlen. Die hatte Ferretti aber „Gott sei Dank“ nicht.

Barbara Pelzmann von „Geben für Leben“ gratuliert Ferretti zur erfolgreichen Spende © Geben für Leben

„Es war kein großer Aufwand und es war auch nicht schmerzhaft“, meint der 20-Jährige, der von seiner guten Tat noch immer ein bisschen überwältigt ist: „Ich freue mich schon sehr, dass ich jemanden heilen konnte. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich einem Mann aus Kanada das Leben retten würde.“