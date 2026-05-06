Die Temperaturen kratzten in der Region unlängst teilweise schon an der 30-Grad-Marke. Die Badesaison begann aufgrund der Wärme in einigen Freibädern und Badeseen heuer schon mit dem 1. Mai.

So auch die Bäder in den weststeirischen Gemeinden Stainz und Eibiswald. „Wir hatten mit den außergewöhnlich warmen Temperaturen Glück. Wir durften gleich zu Beginn der Saison viele Leute in unserem Freibad begrüßen“, sagt der Stainzer Bademeister Lukas Bonstingl erfreut.

Die ersten Schwimmer fanden sich schon Anfang Mai im Stainzer Freibad ein © KLZ / Andreas Neumayer



Nachdem das Freibad in Stainz nach dem Neubau im Vorjahr eröffnet worden ist, ist es vor allem für Kinder und Jugendliche ein wichtiges Freizeitangebot. „Viele Schulklassen kamen aufgrund der warmen Temperaturen zu uns und nutzten dadurch die Gunst der Stunde, um heuer erstmals baden zu können“, ergänzt Bonstingl. Die Wassertemperatur betrug in den ersten Tagen zwischen 18 und 19 Grad. Nach dem Neubau gab es heuer noch die eine oder andere kleinere Adaptierung. Bei den Eintrittspreisen änderte sich im Stainzer Bad aber nichts.

Abtauchen in Eibiswald

Vom Sonnenschein profitierte auch das Freibad in Eibiswald. Hier erreichte das Wasser 18 Grad und zahlreiche große und kleine Wasserratten kamen aus dem ganzen Bezirk. „Während es am Vormittag eher ruhig war, nutzten dann nachmittags viele Gäste in unser Becken. Es war Glück, dass wir so hohe Temperaturen hatten, daran war in den vergangenen Jahren nicht zu denken“, betont Bademeister Martin Schumet. Obwohl das Frühjahr von kühlen Nächten geprägt ist, war der Andrang groß. „Wir erreichen natürlich noch keine optimalen 25 Grad, da es im Mai über Nacht schon abkühlt, aber der Sonnenschein am Nachmittag bewog die Leute dennoch zum Badengehen“, meint Schumet.

Martin Schumet erlebte im Freibad Eibiswald einen Besucheransturm © KLZ / Andreas Neumayer

Knapp an den 20 Grad schrammte das Wasser am Wildoner Badesee vorbei. „Seit dem 1. Mai genossen die Besucher das warme Wetter. Die Wärme des Sees kam auf 19,8 Grad, was um diese Zeit schon sensationell ist“, freut sich Betreiber Thomas Mayer. Bei anhaltender Wärme hätte der See wohl mehr als 20 Grad gehabt. Mayer hofft auf einen ähnlich warmen Sommer. Den Betreibern kam damit ein klarer Startvorteil zugute.

Thomas Mayer ist Betreiber des Wildoner Badesees und berichtet über eine Wassertemperatur an die 20 Grad © KLZ / Andreas Neumayer

Leibnitz startet am 15. Mai

Die anderen Bäder werden ihre Badesaison erst mit 15. Mai oder 1. Juni starten. „Bei uns beginnt die Saison immer am 15. Mai bei Schönwetter. Da beim städtischen Bad Leibnitz noch die Sanierung einiger Rinnen bevorstand, war eine frühere Eröffnung trotz schönem Wetter nicht möglich“, erklärt Klaudia Pucher von der Gemeinde Leibnitz.

Vorbereitungen im Hietlbad

Noch kein Betrieb herrscht im Hietlbad in Deutschlandsberg. Bademeister Roland Kerschbaumer ist aktuell mitten in den Vorbereitungen. „Wir hatten in meiner Ära als Bademeister noch nie am 1. Mai geöffnet. Das hätte sich auch nicht ausgezahlt, da es nie schönes Wetter um diese Jahreszeit gab. Wir eröffnen heuer die Saison am 23. Mai“, erklärt Kerschbaumer.