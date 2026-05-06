Mein Notizzettel des preisgekrönten Hinspiels zwischen den beiden wohl derzeit besten Mannschaften auf dem Kontinent war vollgeschrieben. Sowohl Paris St. Germain als auch Bayern München pflegen einen sehr ähnlichen Spielansatz, was dieses Aufeinandertreffen (ab 20 Uhr live auf Canal+) gerade unglaublich spannend macht. Der Ausgang ist schwer vorhersehbar, denn es ist ein Spiel voller Extreme, das in die zweite Runde geht. Die Konstellation der brisanten 1-gegen-1-Duelle über den ganzen Platz verteilt, gepaart mit den qualitativ hochwertigen Abschlussqualitäten beider Offensivreihen und den hohen Ansprüchen beider Übungsleiter.

Johnny Ertl | Ex-Fußballer mit Stationen bei Sturm, Austria Wien, Crystal Palace, Portsmouth, TV-Experte, Speaker, Unternehmer. © Canal+/Eva Manhart

Sowohl Luis Enrique als auch Vincent Kompany haben schon seit längerer Zeit den Heiligenschein von ihren Präsidenten bekommen. „Man glaubt, woran man eben glaubt“, meinte der Bayern-Trainer in Richtung seiner persönlichen Glaubensrichtung: Angriff, Tore, Intensität, mit allen Risiken und Nebenwirkungen im Beipackzettel, die diese Überzeugung eben mit sich bringen. Schon im Hinspiel wirkten über die vollen 90 Minuten keine Schlaftabletten bei mir, das 5:4 war eine Hommage an den Fußball mit einem augenscheinlichen Fazit: Auf diesem Niveau reicht oft ein simpler Ballverlust, eine kleine falsche Positionierung von 2 oder 3 Metern und dann sind die Stürmer dahin. Die fußballerische Herangehensweise beider Trainer lässt zu, dass viel Platz hinter der letzten Kette vorzufinden ist. Taktisch wird es sich PSG in der bummvollen Allianz Arena richten müssen. Marquinhos und Co. haben trotz ihres Heimspiels defensiv viel zugelassen und werden das taktisch anpassen, verfügt man in Umschaltmomenten über viel PS und Platz eins in Sachen torgefährlichste Mannschaft im laufenden Champions-League-Bewerb. Die Bayern? Ja, natürlich, frei nach ihrem Motto: „Mia san Mia“ mit ihrem gewohnten Spiel. Der Stern des Südens ist auf Triple-Jagd, um den amtierenden Champions-League-Sieger zu stürzen. Ich sagte es zu Beginn, der Titel geht nur über Luis Enriques sympathisch gewordenen Pariser Ensemble.