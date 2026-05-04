Herzlichen Glückwunsch! Am Montag gab Musiker Benji Madden (47) bekannt, dass er und Schauspielerin Cameron Diaz (53) zum dritten Mal Eltern geworden sind. „Cameron und ich sind glücklich, aufgeregt und fühlen uns so gesegnet, die Geburt unseres dritten Kindes, Nautas Madden, bekannt zu geben. Willkommen auf der Welt, Sohn!!“, schrieb er auf Instagram.

Dass das Paar weiteren Nachwuchs geplant hatte, wusste bislang niemand. Ein Foto von „Nautas“ gab es nicht. Madden teilte nur ein Bild eines Segelschiffes – eine Anspielung auf den ausgefallenen Namen des neuen Familienmitgliedes. Dieser bedeute laut Post: „Seemann, Navigator, Reisender. Einer, der sich auf eine Reise begibt und das Unbekannte nicht fürchtet.“

Diaz selbst reagierte auf das Posting ihres Ehemannes mit jeder Menge Sternchen- und Herzchen-Emojis. Sie und Madden sind seit 2015 verheiratet. Das Paar hält ihr Familienleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass die beiden 2019 zum ersten Mal Eltern wurden, und Tochter Raddix 2024 mit Bruder Cardinal ihr erstes Geschwisterchen bekam.