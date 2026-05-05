„Wir haben alle drei bäuerliche Wurzeln und haben erkannt, dass wir einen großen Nutzen aus der Sonne und ihrer Energie ziehen müssen.“ Mit diesem Satz beginnt Rudolf Rattenberger (62) das Gespräch. Gemeinsam mit Hermann Fleischhacker ist er Geschäftsführer der Solaris GmbH in Mail. Die beiden haben das Unternehmen zusammen mit Photovoltaik-Pionier Peter Prasser, heute unter anderem Geschäftsführer der Sonnenkraft GmbH in St. Veit, im Jahr 1991 gegründet.

Inzwischen kann man auf 35 erfolgreiche Unternehmensjahre zurückblicken. „Unser Ansatz war es damals, erneuerbare Energien in den Mittelpunkt zu stellen. Für den Kunden wird es günstiger und er wird vor allem unabhängiger“, weiß Rattenberger. Ganz alleine durch den Fokus auf Sonnenenergie sei das aber nicht möglich gewesen. „Wir wussten, dass wir breit aufgestellt sein müssen“, erzählt Fleischhacker. Daher setzt man auch auf Pellets-, Hackschnitzel- und im Allgemeinen auf Biomasseheizungen. „Wir machen auch Umrüstungen. Das bedeutet, wir kümmern uns darum, wenn jemand zum Beispiel von einer Öl- auf eine Pelletsheizung umsteigen möchte.“

Rattenberger und Fleischhacker mit einem Teil des Teams © KLZ / Andreas Hoi

Seit 2004 in Mail

Es ist eine Strategie, die aufgeht. Begonnen hat man 1991 auf Prassers elterlichen Viktorhof in Kappel am Krappfeld. 1998 kam es zur Gründung der Tochterfirma „Holz die Sonne ins Haus“. Rattenberger fungiert auch für diese als Geschäftsführer. Schließlich wurde der ursprüngliche Sitz in Kappel irgendwann zu klein. „Es war klar: Wir brauchen einen neuen Standort, einen Top-Standort“, sagt Fleischhacker. Diesen habe man in Mail gefunden. 2003 wurde gebaut, 2004 ist man übersiedelt. „Wir befinden uns direkt an der B317 und die Anbindung ist hervorragend.“ Um diese Zeit habe sich Prasser entschieden, sich fortan vollumfänglich um die Sonnenkraft GmbH zu kümmern.

Während alles zu dritt begann, besteht die Belegschaft mittlerweile aus 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Viele davon seien schon lange Teil der Firma. Man habe sich „immer bemüht, das Personal selbst auszubilden“.

Nachfolge ist gesichert

Mit dem aktuellen Geschäft zeigt man sich zufrieden, auch wenn es „natürlich immer Luft nach oben gibt“. Besonders stolz ist man auf den Kundenstock. „Wir können auf etwa 10.000 Stammkunden zählen“, freut sich Rattenberger. Darunter würden sich viele Menschen befinden, die dem Betrieb schon von Beginn an die Treue halten.

Auch aus diesem Grund mache man sich keine Sorgen, was die Zukunft betrifft. „Der Markt und die Nachfrage sind vorhanden. Es wird natürlich gewisse Veränderungen geben, aber wir müssen uns keine Sorgen machen“, ist Fleischhacker überzeugt. Einen „Riesenvorteil“, wie die beiden es nennen, hat man ebenfalls: „Die nächste Generation ist bereits in den Startlöchern.“ Sowohl Fleischhackers Tochter als auch Rattenbergers Sohn seien bereits wichtige Eckpfeiler des Unternehmens.

Tag der offenen Tür

Das Jubiläumsfest findet am Freitag, 8. Mai, mit einem Tag der offenen Tür am Standort in Mail statt. „Im Rahmen dieser Feier möchten wir uns für die unvorstellbare Treue unserer Kunden bedanken“, sagt Rattenberger. Beginn ist um 9 Uhr. Um 10 Uhr wird das Photovoltaik-Wiesenkraftwerk Dielach feierlich eröffnet, das sich etwa zwei Kilometer in Richtung Meiselding befindet. „Die Vision dahinter ist: Wir träumen davon, dass die Meiseldinger Bevölkerung irgendwann von günstigem Solarstrom leben kann.“ Über den ganzen Tag kann man sich von den Experten beraten lassen, auch für Kinder gibt es ein Programm samt einer Hüpfburg.