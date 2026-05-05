Den Schritt in die Selbstständigkeit hat Lina Palitzsch (47) bewusst gewählt. Mit ihrem Unternehmen „Klar.Raum Design – Unabhängige Küchenplanung & Interior Design“ bietet die gebürtige Thüringerin seit Kurzem individuelle Küchen- und Raumkonzepte an, vor allem online.

Ihr Konzept ist professionelle Planung ohne Bindung an ein Möbelhaus. „Viele Kunden sparen dadurch Zeit und bleiben flexibel“, sagt Palitzsch. Die Beratung erfolgt telefonisch oder per Videocall, Hausbesuche sind in der Region nach Vereinbarung möglich.

Das Angebot umfasst drei Pakete, von der Grundrissoptimierung bis hin zur umfassenden Planung inklusive Visualisierungen und Installationsplänen. Nach einem kostenlosen Erstgespräch erstellt Lina Palitzsch eine Bedarfsanalyse und entwickelt darauf basierend mehrere Entwürfe. Neben 2D- und 3D-Darstellungen gehören auch fotorealistische Bilder zum Leistungsspektrum. Im Mittelpunkt steht dabei die Alltagstauglichkeit: „Die Küche sollte optimal auf die Bedürfnisse, Wünsche und den Alltag der Menschen abgestimmt sein.“ Die Umsetzung übernehmen Tischlereien oder Möbelhäuser nach Wahl der Kunden. Auf Wunsch unterstützt Lina Palitzsch auch bei der Angebotseinholung.

Die gebürtige Thüringerin lebt am Zammelsberg © Klar.raum Design

Die gebürtige Thüringerin hat drei Kinder und lebt seit 2024 mit ihrem Ehemann am Zammelsberg. Ursprünglich ist sie ausgebildete Mediendesignerin und bringt rund 15 Jahre Erfahrung in der Küchenplanung und -beratung mit. Bereits 2005 entdeckte sie ihre Begeisterung für den Küchenverkauf. „Der Beruf im Mediendesign hat mir sehr gut gefallen, aber ich wollte im Job mehr Kundenkontakt“, erzählt sie. Der Einstieg in die Küchenbranche war für sie ein entscheidender Wendepunkt.

Der Wunsch nach Selbstständigkeit sei schon lange da gewesen, so Palitzsch. „Ich wollte dort ansetzen, wo meine Stärken liegen. Mit diesem Schritt machte ich meine Leidenschaft zum Beruf“.