Die Bergkapelle Bad Bleiberg hat nach über zwei Jahrzehnten einen neuen Kapellmeister. Mit Johannes Kramser übernimmt ein 27 Jahre alter Musiker den Taktstock von Christoph Glantschnig, der seine Aufgabe nach 23 Jahren weitergibt. Die Kapelle wurde bereits 1792 gegründet und gilt heute als zweitälteste Knappenkapelle Österreichs. Ihre Geschichte ist eng mit dem Bleiberger Bergbau verbunden. Sichtbar ist das bis heute in der traditionellen Uniform mit Tschako, weißem Federbusch und Bergleder.

Die Kapelle besteht aus rund 40 Musikerinnen und Musikern. Einer bleibt Glantschnig, der als Musiker das Ensemble im tiefen Blech weiter unterstützt. Was ändert sich für die Musiker? „Die Technik trainieren ist nicht meine Aufgabe, das ist Heimarbeit“, erklärt Kramser. Er möchte aus den Musikern mehr herausholen als Noten zu spielen. Dafür spielt er beispielsweise Stücke, die die Musiker noch nicht kennen. Für das Konzert in der Partnerstadt Pradamano am vergangenen Wochenende wurde bereits intensiv gemeinsam geprobt. „So konnten sich die Musikerinnen und Musiker auf meinen Stil gewöhnen.“

Die Musikalität liegt in der Familie

Musikalisch begann der Kapellmeister mit der Trompete bei seinem Bruder Christian Kramser. Es folgten Stationen bei der Trachtenkapelle Heiligenblut, in Großkirchheim, bei den Glocknermusikanten und bei Gruppen wie Edelblech. Auch bei der Militärmusik war er aktiv, zudem arrangiert er Musikstücke. Sein Ziel ist klar. Er will Tradition mit Moderne verbinden und mehr herausholen als nur sauber gespielte Noten.

Beruflich ist Kramser bei Infineon tätig und zusätzlich noch Dozent an der FH-Kärnten. Abseits der Musik genießt er die wenige Freizeit mit seiner Familie. „Meine zwei Kinder sind zwar noch klein, doch wenn ich Trompete übe, wollen sie schon mitproben“, freut sich der Kapellmeister auf musikalischen Nachwuchs im eigenen Haus.