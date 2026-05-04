Der Arbeitsmarkt entwickelte sich in Kärnten im April gegen den Österreichtrend positiv. Mit Ausnahme von Hermagor ist die Zahl der gemeldeten Stellen in allen Kärntner Bezirken gestiegen. Am stärksten in St. Veit/Glan um 65,5 Prozent. Konkret nahm der Beschäftigtenstand um 0,5 Prozent oder 1000 Personen auf 220.000 Personen zu.

Die Zahl der Arbeitslosen hat in Kärnten im April um 2,5 Prozent oder 526 Personen abgenommen, jedoch stehen immer noch 20.309 Männer und Frauen ohne Arbeit da, 3300 von ihnen sind in Schulungsmaßnahmen. Immerhin: Es ist im Bundesländervergleich die höchste Abnahme. Die Arbeitslosenquote beträgt in Kärnten nunmehr 7,2 Prozent.

AMS-Chef Peter Wedenig: „Mehr offene Stellen am Bau, in technischen Berufen und in Hilfsberufen“ © Traussnig

Bei den über 50-Jährigen hat die Arbeitslosigkeit in Kärnten um 2,4 Prozent auf 6384 Arbeitslose abgenommen. Hingegen nahm die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen um 1,2 Prozent auf 1654 Arbeitslose zu. Auch bei den Langzeitarbeitslosen, die mehr als ein Jahr lang arbeitslos sind, hat die Arbeitslosigkeit im April in Kärnten zugenommen - um 4,1 Prozent auf 2570 Arbeitslose.

Mehr Mitarbeiter gesucht

Und Kärntens Unternehmen brauchen wieder mehr Mitarbeiter. Die Zahl der offenen Stellen ist im Vergleich zum Vorjahr um 17,7 Prozent auf 6106 gestiegen. „In absoluten Zahlen verzeichnen wir die höchsten Steigerungen in den Bereichen Technik um 191 Prozent, bei den Hilfsberufen um 190 Prozent und am Bau mit 181 Prozent“, sagt AMS-Chef Peter Wedenig. Erfreulich sei auch das Plus im Bereich Arbeitskräfteüberlassung um 24 Prozent.