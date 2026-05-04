Kurz nach 6 Uhr mussten Polizei, Rettung, Notarzt und Feuerwehr am Montag zu einem Haus in Kapfenberg eilen. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete dort ein 48-jähriger Mann seinen Geräteschuppen, worauf es plötzlich zu einer Stichflamme und in weiterer Folge zu einer Verpuffung des darin befindlichen Gasgrills kam.

Der Mann erlitt schwere Brandverletzungen am Oberkörper und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins LKH Leoben eingeliefert. Die Feuerwehr überprüfte schließlich die Unfallstelle auf mögliche Gasrückstände. Die genaue Ursache der Explosion steht derzeit nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.