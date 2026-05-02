Ein brennender Wäschetrockner hielt Freitagabend die Einsatzkräfte auf Trab. Gegen 19 Uhr wurden sie zu einem Kellerbrand gerufen. Auf den Brand aufmerksam wurden die Bewohner des Hauses durch einen Rauchmelder, der gegen 18.45 Uhr Alarm schlug.

Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag versuchte selbst den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Das gelang aber nicht. Die Feuerwehr konnte gegen 19.25 Uhr schließlich „Brand aus“ geben.

Vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Vier Personen mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Hochsteiermark Standort Bruck an der Mur gebracht werden. Sie wurden dort ambulant behandelt.

Die Bezirksbrandermittler der Polizei nahmen die Ermittlungen auf. Der Brand dürfte laut den Ermittlungen im Bereich des Wäschetrockners entstanden sein. Die mögliche Brandursache dürfte ein technischer Defekt an einem elektrischen Bauteil des Wäschetrockners gewesen sein.

41 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort

Im Einsatz standen die Feuerwehren Kapfenberg-Stadt, Göritz/Pogier und Hafendorf mit sechs Fahrzeugen und 41 Kräften. Auch das Rote Kreuz war mit vier Fahrzeugen sowie zehn Einsatzkräften und einem Notarzt vor Ort.