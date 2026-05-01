In Kapfenberg kam es am Donnerstagnachmittag um kurz vor 18 Uhr zu einem Wohnhausbrand. Eine Matratze im Obergeschoß eines Hauses stand in Flammen. Wie es dazu kommen konnte ist noch unklar. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung und Polizei bei dem Haus eintrafen, standen die Bewohner des Hauses bereits im Garten.

Ein 16-jähriger Bewohner gab an, dass er noch selbst versucht hatte, die Flammen zu löschen und danach den Notruf gewählt hatte. Der Jugendliche sowie eine Polizistin wurden von der Rettung mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins LKH Bruck an der Mur gebracht.

Brand konnte rasch gelöscht werden

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand rasch löschen. Nach eineinhalb Stunden konnten sie wieder abrücken. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.