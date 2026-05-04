Er ist das einzige Eltern-Kind-Zentrum im Bezirk, hat aber auch Angebote für Erwachsene und Senioren im Programm: der Finkenhof in Irdning. 2019 wurde die Einrichtung aus der Taufe gehoben, ihr Standort gab ihr auch ihren Namen. Denn sie bezog das einstige Hotel-Restaurant „Finkenhof“ am Irdninger Hauptplatz.

Im Lauf der Zeit ist das Angebot stetig gewachsen, aktuell kann man „von Schwangerenyoga über alles, was mit Babys zu tun hat bis hin zu Gedächtnistrainings und Handykurse für Senioren“ einiges dort absolvieren, wie Sarah Weinzierl, ihres Zeichens Leiterin des Finkenhofs Irdning, wissen lässt. Das ist auch der Grund, warum der „lebendige Treffpunkt für alle Generationen“ jetzt umsiedelt. „Die Räumlichkeiten passen für uns nicht mehr so gut. Wir haben sie uns teilen müssen, das wachsende Angebot hat das schwierig gemacht.“ Wir, das sind die fünf Mitglieder des Teams, „die die Aufgaben je nach Profession übernehmen“, so die Leiterin.

2019 wurde die Einrichtung gegründet, sie zieht jetzt um. Das neue Zuhause ist vom alten nicht weit entfernt © Finkenhof Irdning

Das neue Zuhause – es ist die ehemalige „Gabriel Lounge“ am Annaweg 60 – ist mit 100 Quadratmetern ungefähr gleich groß wie das alte. Der Unterschied: Die Aufteilung sei besser, jeder Bereich habe quasi seinen eigenen Bereich. Momentan wird auf Hochtouren am Umzug gearbeitet, „die Vorfreude im Team ist schon groß“, sagt Weinzierl.

Am kommenden Freitag, 8. Mai, dürfen die neuen Räumlichkeiten im Rahmen eines Tages der offenen Tür unter die Lupe genommen werden. Von 14 bis 17 Uhr gibt es außerdem Einblicke ins Programm, Hintergrundinformationen zu Arbeit und Zielsetzung des Vereins und die Möglichkeit, Gespräche mit dem Finkenhof-Team zu führen.