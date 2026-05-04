Nachdem ein Schüler am Gymnasium Hartberg illegal an Schulprüfungen gekommen war und sie mit 20 Schülern über soziale Medien geteilt haben soll, spaltet die Frage, ob die dadurch erschlichenen guten Noten bestehen bleiben.

Schule kommunizierte missverständlich

In einer „Sachverhaltsdarstellung“ gaben Schulleitung und Klassenvorstände via Facebook zu Protokoll: „Die Bildungsdirektion und die zuständigen Juristen teilten uns mit, dass schulrechtlich aufgrund der zeitlichen Vorgaben alle Noten Bestand haben.“ So formuliert entstand jedoch bei vielen der Eindruck: Die Bildungsdirektion hat entschieden, wir mussten uns beugen.

Das ursprüngliche Posting des Gymnasiums ist nicht mehr verfügbar, wurde der Kleinen Zeitung jedoch anonym zugespielt © Privat

Und auch intern wurde es scheinbar so dargestellt, wie Leserbriefe an die Zeitung vermuten lassen. „Man könne aus rechtlichen Gründen kein Antreten (zur Matura, Anm. d. Red.) dieser Schüler verhindern, da die gesamte Sache erst nach der abschließenden Notenkonferenz ans Licht kam“, schildert etwa eine Maturantin die Aussagen der Schulleitung.

Diese Art der Kommunikation war jedoch missverständlich, weshalb auch das Facebook-Posting in „Absprache mit der Bildungsdirektion vom Netz genommen“ wurde, wie Pressesprecher Julian Kampitsch mitteilt. Schule und Bildungsdirektion arbeiten nicht gegeneinander, vielmehr sei man in engem Austausch. So war Schuldirektor Reinhard Pöllabauer heute für die Kleine Zeitung nicht zu erreichen, ließ aber den Pressesprecher der Bildungsdirektion stellvertretend für ihn antworten.

Wer hat die Entscheidungsmacht?

Die gemeinsame Botschaft: „Die Schulleitung hat nach gewissenhafter Abwägung aller rechtlichen und organisatorischen Aspekte eine sorgfältige Entscheidung getroffen, die alle betroffenen Schülerinnen und Schüler mitdenkt und die geltende Rechtslage abbildet.“

Ergo: Die Schulleitung hat entschieden, dass die guten Noten der Schummler bleiben. Aber nicht völlig im Alleingang. Juristen der Bildungsdirektion standen beratend zur Seite, ebenso die Schulaufsicht der Bildungsdirektion Oststeiermark, um „den Kollateralschaden möglichst gering zu halten“.

Der Vorfall werde nun „entsprechend aufgearbeitet“, wobei man auch strafrechtliche Konsequenzen von zuständigen Behörden prüfen lassen will. Ziel sei es, „transparente und faire Rahmenbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen und das Vertrauen in die Schule zu stärken“. Genau dieses Vertrauen ist derzeit jedoch stark angeknackst.