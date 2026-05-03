Der erste Meistertitel in der Schweizer Fußball-Super-League für den FC Thun steht seit Sonntag fest. Durch das 3:0 des FC Sion in St. Gallen ist das Überraschungsteam aus dem Kanton Bern in den verbleibenden drei Runden nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli krönte sich als erster Aufsteiger seit den 1950er-Jahren zum Meister.