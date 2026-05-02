Im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League hat sich Arsenal am Samstag keine Blöße gegeben. Mit einem souveränen 3:0 gegen Mittelständler Fulham bauten die „Gunners“ ihren Vorsprung an der Tabellenspitze vorerst auf sechs Punkte aus. Verfolger Manchester City gastiert erst am Montag bei Everton und hat ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

Am Weg zum höchsten Sieg seit Februar gelangen Arsenal alle Treffer bereits in der ersten Hälfte. Der schwedische Goalgetter Viktor Gyökeres erzielte zwei Tore selbst (9., 45.+4) und bereitete das 2:0 von Rückkehrer Bukayo Saka vor (40.). Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League in London gegen Atletico Madrid am Dienstag (Hinspiel: 1:1) konnte Trainer Mikel Arteta Schlüsselspieler wie Saka, der mit einer Achillessehnenblessur zuletzt fünf Spiele verpasst hatte, Declan Rice und Gyökeres frühzeitig auswechseln.

Nach Coventry steht indes mit Ipswich Town der zweite direkte Aufsteiger für die Saison 2026/27 fest. Der Club aus dem Osten Englands schaffte den direkten Wiederaufstieg in die höchste Liga in der 46. und letzten Runde durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Queens Park Rangers. Um den dritten freien Platz in der Premier League für die kommende Saison spielen Millwall, Southampton, Middlesbrough und Hull City in den Play-offs. Wrexham, der Club, der im Besitz der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist, verpasste die Aufstiegsspiele knapp und wird damit nicht einen vierten Aufstieg in Serie bewerkstelligen.