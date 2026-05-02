Für Österreich setzte es im siebenten Testspiel auf dem Weg zur WM in Zürich die fünfte Niederlage. Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen verlor man das „Derby“ gegen Deutschland. Doch wie schon im ersten Spiel in Zell am See (3:4) zeigte die Mannschaft von Headcoach Roger Bader in Garmisch beim 2:5 Moral, kamen nach einem verdienten 0:3 nach zwei Dritteln zurück.

Dabei glänzten mit den Torschützen Lucas Thaler (44.) und Mario Huber (48.) zwei, die eigentlich nicht auf ihrer angestammten Position im Team spielen. Denn durch die Verletzungen der vier rot-weiß-roten Top-Center Marco Rossi, Marco Kasper, Benjamin Baumgartner und Lukas Haudum herrscht akute Mittelstürmer-Not. So rückten die Salzburg-Stürmer Thaler und Huber, eigentlich als Flügel eingeplant, ebenso auf die Centerposition wie KAC-Juwel Finn van Ee (23). Und weil sie allesamt gegen Deutschland ihre Aufgaben zweimal ordentlich erledigten, deutet sich mit dieser Improvisation auch die Lösung für die am 15. Mai gegen Großbritannien beginnende WM ab.

Gebracht hat die Aufholjagd diesmal allerdings nichts mehr, denn eine Fünf-Minuten-Strafe gegen VSV-Stürmer Maxi Rebernig verhinderte eine Schlussoffensive, Deutschland traf anschließend einmal in Überzahl und am Ende einmal ins leere Tor – 2:5. „Zwei Drittel waren wir athletisch unterlegen, sehr unter Druck. Dann war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dennoch schade, fürs Selbstvertrauen wäre es auch gut, Spiele zu gewinnen“, resümierte Bader.

In Klagenfurt kommen bis zu fünf Spieler (wieder) zum Team

Der Teamchef gab den Routiniers Bernd Wolf, Clemens Unterweger und Dominic Zwerger übrigens am Wochenende frei, am Dienstag geht‘s in Klagenfurt weiter, wo am Samstag (16.20 Uhr) noch einmal gegen Slowenien getestet wird. Neu dabei sein wird 99ers-Crack Paul Huber, dessen Klubkollegen Paul Stapelfeldt, Tim Harnisch und Lenz Moosbrugger in Deutschland erstmals dabei waren. Auch Gregor Biber (Rögle) soll nach dem Saisonaus in Schweden bald einrücken. Entwarnung gibt‘s bei KAC-Keeper Florian Vorauer, der verließ in Deutschland im Schlussdrittel das Eis. Auflösung: Eine Vorsichtsmaßnahme nach plötzlich auftretenden aber schnell abklingenden Kopfschmerzen.