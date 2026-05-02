Bisher zeigt sich das Wochenende frühlingshaft mit viel Sonnenschein. Die Jacke kann man am Samstagnachmittag in der Steiermark getrost zu Hause lassen. Denn dann bewegen sich die Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad. Vor allem im Ausseerland könnten die Thermometer sogar noch höhere Temperaturen anzeigen. Auch der Morgenfrost hat mit Samstag ein Ende. In den nächsten Tagen liegen die Temperaturen wohl ganz zur Freude aller Obstbauern und Hobbygärtner deutlich im Plusbereich.

Richtig sommerlich wird es dann jedenfalls am Sonntag. Auch dann dürfen sich die Steirerinnen und Steirer über viel Sonnenschein freuen. Ab Mittag kommt dann ein Südostwind auf, der die Temperaturen weiter steigen lässt.

Nordwestliche Obersteiermark mit besten Chancen auf 30 Grad

In der nordwestlichen Obersteiermark könnte punktuell dann die 30er-Marke geknackt werden. „Das wird eine knappe Kiste, 29 Grad werden sich sicher ausgehen, ob sich der 30er ausgeht, wird ein halbes Grad entscheiden“, sagt Hannes Rieder von der Geosphere Austria.

Hannes Rieder ist Meteorologe bei der Geosphere Austria | Hannes Rieder ist Meteorologe bei der Geosphere Austria © Zamg

Was man aber jetzt bereits sagen kann: Der morgige Sonntag wird der wärmste 3. Mai in der Obersteiermark seit Messbeginn. Ein Pendeln zwischen den Extremen. Denn erst am Freitag wurden in der Obersteiermark laut Rieder so niedrige Frühtemperaturen gemessen, wie noch nie Anfang Mai. „Wir haben aktuell eine ganz starke Tageserwärmung, die Temperaturen steigen tagsüber um 25 Grad“, erklärt er.

Kein neuer Temperaturrekord für die Steiermark

Selbst wenn am Sonntag die 30-Grad-Marke fällt, ein neuer Rekord für die Steiermark wird es laut Rieder nicht – auch wenn man den Sonntag wohl in den Aufzeichnungen ganz weit vorne landen wird. Denn bereits 2005 hatte es am 3. Mai in der Steiermark vielerorts über 30 Grad. Damals allerdings im Südosten. Dort gibt es am Sonntag dieses Jahr jedenfalls noch nicht die Chance auf 30 Grad. Hier bewegen sich die Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad.

Sommerlicher Wochenstart vor allem im Südosten

Auch der Wochenstart bleibt sommerlich mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad. In der Obersteiermark ziehen teilweise Wolken durch, ein föhniger Wind weht, und der ab Mittag auffrischt. Böen bis zu 50 km/h sind hier möglich.

Am Dienstag nimmt der Wind abermals zu. Vor allem in der Obersteiermark werden die Wolken zudem dichter. Im Osten und Süden scheint verbreitet die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad.

Ähnlich warm wird es auch am Mittwoch. Hier werden es maximal 17 bis 24 Grad. Der Wind bleibt der Steiermark weiterhin erhalten. Am Vormittag ist es zudem noch recht sonnig, am Nachmittag ziehen dann einige Regenschauer durch. Im Südosten dürfte es aber wohl erneut trocken bleiben.

Kein ergiebiger Landregen in Sicht

Flächendeckender Landregen, den es bräuchte, um der Trockenheit entgegenzuwirken, ist jedenfalls nicht in Sicht. Am Donnerstag und Freitag dürfte sich laut Rieder aber wettertechnisch etwas drehen. Dann sind zumindest gewittrige Schauer auch im Südosten möglich. Zudem wird es im Laufe der Woche kälter. „Wir kehren was die Temperaturen angeht im Laufe der Woche wieder zum Normalen zurück“, sagt Rieder.