Alles begann nach der erfolgreichen WM-Qualifikation des österreichischen Nationalteams mit dem 1:1 gegen Bosnien im November des Vorjahres. Marko Arnautovic forderte von Bundespräsident Alexander van der Bellen einen Feiertag in Österreich einzuführen, nachdem es die erste erfolgreiche Qualifikation für eine WM-Endrunde seit 28 Jahren war. Van der Bellen nahm den Spaß auf und erklärte, bei einem Titelgewinn darüber gesprächsbereit zu sein.

Nun nimmt Arnautovic das ganze selbst in die Hand, wenn auch nicht ganz ernst gemeint. Zuerst veröffentlichte er ein Video in dem er erklärte, als Bundespräsident kandidieren zu wollen und für mehr Feiertage zu sorgen. Nun stellte er ein weiteres Video online, in dem seine Teamkollegen Alessandro Schöpf, Alexander Prass und David Affengruber gezwungen werden, Werbung für den Rekordtorschützen zu machen. Alles im Spaß natürlich. Ob es weitere Videos geben wird, bleibt abzuwarten.