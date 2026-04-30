Fußballfans in Österreich müssen sich ab der Saison 2027/28 wieder an neue TV-Sender gewöhnen. Die Champions League wird überwiegend auf DAZN übertragen, nur ein Spiel pro Runde am Dienstag läuft exklusiv bei Sky. Bisher übertrug Sky alle Spiele, nur eines war exklusiv bei Canal+ zu sehen. Das ist in der kommenden Saison letztmals auch noch so.

Canal+ sicherte bis inklusive der Saison 2030/31 die Rechte an allen 342 Spielen der Europa League und Conference League. „Für uns ist dies eine Bestätigung von Qualität und Vertrauen, sowie das Versprechen, den Fans weiterhin die größten Fußballemotionen auf höchstem Niveau zu bieten“, sagte Canal+-CEO Yassine Bouzoubaa. Bisher laufen alle Spiele der Bewerbe auf Sky, nur eines pro Woche ist bereits auf Canal+ zu sehen.

Da die Österreichische Bundesliga bis 2030 auf Sky zu sehen sein wird, brauchen Fußballfans aus Österreich wohl ab 2027 drei Abos, um alle Spiele der Österreichischen Klubs schauen zu können.