Der Däne Lars Söndergaard hat Alexander Schriebl als Teamchef des österreichischen Frauen-Fußball-Nationalteams abgelöst. Dies gab der ÖFB am Mittwoch bekannt. Schriebl war im Jänner des Vorjahres als neuer Cheftrainer der Frauen-Auswahl präsentiert worden. In den 14 Partien unter dem Salzburger gab es neun Niederlagen bei nur drei Siegen. Söndergaard (67) arbeitete bis 2023 als Coach des dänischen Frauen-Teams.

„Projekt ging nicht auf“

„Vor eineinhalb Jahren haben wir einen mutigen Neubeginn eingeleitet und dabei auch durchaus Risiko genommen. Dieses Projekt ist in einer insgesamt sehr herausfordernden Konstellation jedoch nicht in der gewünschten Form aufgegangen“, sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel über die Rochade. Trotz des zuletzt als positiv bewerteten 0:0 gegen Deutschland sei man zur Überzeugung gelangt, eine Veränderung vorzunehmen.

Lars Söndergaard mit Marco Perchtold und Ralph Spirk © GEPA pictures

In Österreich war Söndergaard im Männerbereich als Trainer bei Austria Salzburg, Austria Wien, dem GAK und Wacker Innsbruck tätig. Der Däne sei „eine anerkannte Persönlichkeit des europäischen Fußballs“, meinte Schöttel. Söndergaard wird die ÖFB-Frauen zunächst bis zum Ende der Kampagne für die WM 2027 in Brasilien betreuen. Österreich liegt in der Qualifikation derzeit nur auf Rang vier hinter Deutschland, Norwegen und Slowenien. Das Play-off im Herbst bietet eine weitere Chance auf die WM-Teilnahme.