Es gibt kaum jemanden , der widerspricht, wenn man sowohl Atletico Madrid als auch Arsenal London als zwei der größten Klubs im europäischen Fußball aufzählt. Und das, obwohl weder die Spanier noch die Engländer schon einmal den Königsklassen-Titel gewonnen haben. Heute (21 Uhr, Canal+) treffen die beiden Topteams im Hinspiel des Halbfinals aufeinander und wollen dabei den Grundstein für den Finaleinzug des größten Fußball-Klubwettbewerbs legen. Die Stimmung im Hexenkessel Atleticos wird den Hausherren in die Karten spielen, auch der emotionale Trainer der Madrilenen, Diego Simeone, wird es den „Gunners“ an der Seitenlinie mit dem ein oder anderen Zwischenruf nicht gemütlicher machen. Den Einzug ins Semifinale „haben wir uns durch harte Arbeit und mit der Unterstützung unserer Fans erarbeitet“, sagt der Argentinier. Der 56-Jährige ist bereits seit 2011 Trainer von Atletico und damit nach Frank Schmidt (seit 2007 bei Heidenheim) der dienstälteste Trainer in Europas Topligen. Mit zwei Meistertiteln, einem Cupsieg sowie zwei Europa-League-Triumphen hat Simeone schon ordentlich zugeschlagen. Der größte aller Pokale, jener in der Champions League, fehlt ihm aber noch. 2014 und 2016 scheiterte man im Endspiel jeweils am Stadtrivalen Real. Vor zehn Jahren verschoss Atleticos Superstar Antoine Griezmann einen Elfmeter. „Der einzige Weg, darüber hinwegzukommen, wäre, dieses Jahr den Titel zu holen“, sagt der 35-jährige Franzose, der im Sommer in die USA wechselt.

Und auch der heutige Gegner hat trotz seiner internationalen Strahlkraft noch nie den wichtigsten Klubwettbewerb gewonnen. Auch national – mit Ausnahme der Cup-Bewerbe – wartet man schon gefühlte Ewigkeiten auf den großen Triumph. 2004 war Arsenal das bisher letzte Mal englischer Meister, auch in der laufenden Saison hat man den bereits sicher geglaubten Titel einmal mehr (wohl) wieder aus der Hand gegeben. Umso wichtiger wäre der erstmalige Gewinn der Champions League, auch, um es den schadenfrohen Kritikern zu zeigen. 2006, als man das bislang einzige Mal im Endspiel stand, unterlag man dem FC Barcelona mit 1:2.

In der jüngeren Vergangenheit lief es gegen spanische Teams für das Team von Mikel Arteta aber perfekt, sieben Partien in Folge konnten die Briten von Spaniern nicht geschlagen werden. Der FC Sevilla (0:2, 1:2), Girona (1:2), Real Madrid (1:2, 0:3), Athletic Bilbao (0:2) und auch Atletico Madrid (0:4) hatten gegen Arsenal nichts zu melden. Mit der voraussichtlichen Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Eberechi Eze und Riccardo Calafiori kommt zudem ein zusätzlicher Motivationsschub für die Londoner.