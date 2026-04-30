Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat mit riesigem Ärger auf den Videobeweis und die folgende zurückgenommene Elfmeter-Entscheidung im Champions-League-Halbfinale bei Atletico Madrid reagiert. „Was ich nicht verstehe und worüber ich mich sehr aufrege und wütend bin - wie zum Teufel der Elfmeter gegen Eze zurückgenommen werden konnte“, kritisierte der Coach von Arsenal nach dem 1:1 in Madrid bei DAZN. „Ich verstehe das nicht.“

Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie pfiff im Hinspiel am Mittwochabend dreimal Elfmeter, alle drei Entscheidungen wurden vom VAR gecheckt, zweimal blieb es bei Strafstoß. Viktor Gyökeres brachte die Engländer nach Foul an ihm vom Punkt in Führung (44.), der überragende argentinische Weltmeister Julian Alvarez verwertete einen Handelfmeter zum Ausgleich (56.).

Bei dieser Szene gab Danny Makkelie zuerst Elfmeter © AP/Jose Breton

In der 78. Minute sah Makkelie zunächst ein weiteres Elfmeter-Foul für Arsenal, als Atlético-Verteidiger David Hancko den eingewechselten Eberechi Eze am Fuß traf. Der Referee nahm nach Ansicht der Videobilder die Entscheidung aber zurück. „Es ist ein klarer Elfmeter“, sagte Arteta. Er verstehe nicht, wie man zum VAR gehe und sich die Bilder „13 Mal“ anschaue, monierte der Coach. „Das ist kein klarer Fehler. Das sind nicht die Regeln, und wir sind hier, um die Regeln einzuhalten. Vor allem, wenn sich die Begegnung wegen einer solchen Entscheidung dramatisch ändert.“

Die Entscheidung über den Finaleinzug fällt am kommenden Dienstag in London. Im zweiten Halbfinale will der FC Bayern im Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Mittwoch den 4:5-Rückstand nach dem Spektakel in Paris mit Heimvorteil wettmachen.