Seit wir digital vernetzt sind, unterliegen wir ständig Versuchungen. Spam-Ordner sind dabei sowas wie der Vorort ins Verderben. Oder wer kennt ihn nicht, den nigerianischen Prinzen, der verzweifelt auf eine Antwort wartet? Dabei müsste man bloß 100.000 Euro Bearbeitungsgebühr auf sein Konto überweisen, um Millionenerbe zu werden. Ebenfalls ein cooles Angebot, gerade zu Beginn der warmen Jahreszeit: „Verträgst du in der Hitze nicht arbeiten? Willst du an Klimaanlage viel Geld wenden? Unerträgliche Hitze wahrsagen: schütze dich mit Luftkühler, absolut Erfrischung.“

Nachdem ich es durchaus vertrage, bei Hitze nicht zu arbeiten und gleichzeitig wenig Lust habe, als Wahrsagerin fürs Geldwenden zu enden, verzichte ich vorerst auf weiteren E-Mail-Verkehr. Weniger leicht fällt es da schon, die vielen Social-Media-Videos zu ignorieren, in denen Prominente neuerdings für sichere und lukrative Anlageangebote werben. Obgleich teils noch stümperhaft mittels KI zusammengebastelt, vermögen manche Nutzer die Fälschungen nicht mehr als solche zu erkennen. Denn Finanzbetrüger setzen auf eine verlässliche Währung: Das Vertrauen in die bekannte Person. Wenn Alexander van der Bellen, Mirjam Weichselbraun oder Armin Wolf eine großartige Geldquelle anpreisen, ist man schnell versucht, ihr Wort für bare Münze zu nehmen.

Ein Tropfen auf dem heißen Stein

Der organisierte Onlinebetrug verdient sich so ein goldenes Näschen. 50 Millionen Euro wurden allein von einer Bande in Albanien ergaunert, wie das Bundeskriminalamt diese Woche mitteilte. In einer länderübergreifenden Aktion hatte man den Büroturm der Internetbetrüger detektiert und ein professionell strukturiertes Callcenter mit mehreren Hundert Arbeitsplätzen zerschlagen. So sehr die Ermittler den Erfolg gegen die Deepfake-Mafia auch bejubeln mögen, ist er doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn über die Facebook-Mutter Meta wird weiterhin massenhaft dubioses Videomaterial ins Netz gespült; 2024 lukrierte man daraus rund zehn Prozent des Konzernumsatzes, satte 14 Milliarden Euro. Der interne Kontrollmechanismus ist lax, schließlich sind die Einnahmen aus den Clips um ein Vielfaches höher als die Strafdrohungen der Behörden.

Solange die Tech-Riesen einer scharfen Regulierung entkommen, nutzt es leider wenig, den Fälscherzwergen das Handwerk zu legen.