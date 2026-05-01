Es sind die kleinen Höhepunkte, die zählen. Wie zum Beispiel der steirische Gewerkschafter Josef „Beppo“ Muchitsch am Fahrersitz eines Vorderkippers, mit dem er den Zug der Bau-Holz-Gewerkschaft auf den Wiener Rathausplatz führte. Aus dem Anhänger, den er zog, sprühten erst Funken, dann Konfetti. So gewinnt man Aufmerksamkeit.

Josef Muchitsch auf seiner (Bau)Maschin‘. © APA / Florian Wieser

Die Konkurrenz an diesem Freitag war allerdings nicht groß. Die Jahre in der Opposition und die fortgesetzten Konflikte innerhalb der Partei mögen die SPÖ insgesamt gelähmt haben, sorgten aber für eine gewisse Spannung auf dem Maiaufmarsch, bei dem sich offenbarte, dass die Diskursfreude in der Sozialdemokratie noch nicht gänzlich versiegt ist. Die Oppositionsrolle erlaubte auch kämpferische Töne in den Reden.

Anders diesmal. Die (wenigen) kritischen Transparente richteten sich fast ausschließlich an die Landespartei und die Kürzungen im Sozialbereich in Wien sowie gegen den Lobautunnel. Das bisherige Wirken der Bundesregierung wurde dagegen kaum auf- und auch nicht angegriffen. Die Jugendorganisationen mahnten eine Millionärssteuer ein, der Zentralverband der Pädagogen forderte die gemeinsame Schule - „seit 130 Jahren“ – wie der Moderator ergänzte. Es waren eher Pflichtmeldungen. Ob die Regierungsbeteiligung jener Kompromiss ist, den die SPÖ so lange suchte?

Für sozialdemokratische Feinspitze mag die Wahl von Parteichef Andreas Babler, an der Spitze der SPÖ Neubau mitzugehen, von Relevanz sein. 2024 drehte die SPÖ den bis dahin grünen siebenten Bezirk, Bablers parteiinterne Gegner arbeiten sich seither daran ab, dass die Partei zur Bobo-Partei verkomme. AK-Chefin Renate Anderl und GPA-Vorsitzende Barbara Teiber zogen dagegen mit Nationalratspräsidentin Doris Bures und der Liesinger Fraktion ein. Sie ist immer noch ein Machtfaktor in der Wiener SPÖ. Das könnte die Bandbreite der Partei zeigen – oder auf ihre Spaltung hindeuten.

Bablers Rede handelte von der Schwierigkeit, in Zeiten wie diesen zu regieren – aufgrund des Weltgeschehens, des Budgets und der Koalition mit ÖVP und Neos. Der Außengegner bleibt die FPÖ, die er als Partei der Autokraten brandmarkte. „Kickl soll die Spritpreise erklären. Wir brauchen keinen Trump auf österreichisch“, so Babler, der seinen Einsatz um soziale Verträglichkeit der Sparpakete betonte: „Es ist eh zu wenig, aber es ist die SPÖ, die sie durchsetzt.“