„Spieler kommen und sie geh‘n! Doch der 12. Mann bleibt ewig steh‘n“, schrien die gerade in Klagenfurt gelandeten LASK-Anhänger. Und wahrlich, der 12. Mann steht in Linz schon lange und wartet auf Erfolg. Besser gesagt wartete man auf genau diesen Tag, den 1. Mai 2026. Er soll 61 Jahre Titellosigkeit beenden. „Mein Papa hat das letzte Double 1961 noch live miterlebt“, erzählte LASK-Fan Sonja (56) stolz. Jetzt wäre es also an der Zeit, für die jungen und auch gar nicht mehr so frisch auf der Welt befindlichen Anhänger des Linzer ASK, um zu feiern.

Sie zeigten jedenfalls ein beeindruckendes Schauspiel schon Stunden vor Spielbeginn. Als sich ab 13 Uhr, drei Stunden vor Ankick, die 100 Busse aus Linz der Reihe nach am Parkplatz auf der Südseite des Wörthersee Stadions auffädelten, staunten auch Klagenfurter Passanten nicht schlecht. In Reih und Glied harrten die Fans vor ihren Bussen aus, um später gemeinsam singend gen Arena zu spazieren.

Und weil die anderen, die nicht im Bus angekommen waren, großteils schon da waren, zuvor die Sonnenstrahlen und den See genossen, wunderte es nicht, dass Hunger und Durst zunahmen. So gingen gegen 13.30 im LASK-Fandorf erste Lebensmittel aus, einige Linzer versuchten getarnt im Altach-Bereich zu Bratwurst und Bier zu kommen. Gar nicht so einfach, immerhin sperrte die Polizei diesmal die Bereiche an kritischen Stellen voneinander ab. Überhaupt war die Präsenz höher als beim friedlichen Vorjahrs-Finale zwischen WAC und Hartberg. So auch die Sicherheitsvorkehrungen ob der gut organisierten Fanszenen, vor allem hatte der LASK mit 15.000 Fans eine ordentliche Welle der Wucht nach Klagenfurt losgeschickt. Sie beklatschten auch Edelfan Roswitha, die vergangenes Wochenende nach dem Ligaspiel in Hartberg zu Fuß nach Klagenfurt pilgerte.

Und die Altacher? Die trudelten der Reihe nach – und freilich in Unterzahl – gemütlich ein. Zum Essen, Trinken, Plaudern. „Dass wir mit 5000 kommen, ist für unseren Ort dennoch ein Wahnsinn. Sowas gab‘s wohl das letzte Mal, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind“, sagte der Vorarlberger Fan Peter, für den das Beisammensein aller, die es mit dem SCR Altach halten, „wie ein Klassentreffen“ anmutete. Schließlich waren sie auch alle mit „Kind und Kegel“ angereist. 800 davon im Sonderzug, was auch in einem stimmigen Fanmarsch mündete, der herzlich in Empfang genommen wurde. Auch rund 50 Fans der Grasshoppers Zürich wurden übrigens zur Unterstützung mitgebracht.