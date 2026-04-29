Klagenfurt und Patrick Greil, da war doch was. Genau, der Salzburger trug von 2018 bis 2022 das Trikot der Austria. Die einstige Konstellation mit Stürmer Markus Pink schlug ein wie eine Bombe. Er avancierte zum Mittelfeldstrategen und war jener Spieler, der für die kreativen Momente zuständig war – ein Lenker und Denker. Nun blickt der Altach-Kicker, der längst mehr als ein Assist-Spezialist ist, vor dem Cup-Finale auf die Vergangenheit und seine Zeit in Kärnten zurück.

Beim Wechsel des Sympathieträgers zu Rapid kullerten seinerzeit Tränen. „Manchmal müssen sie auch bei mir heraus. Ich bin ziemlich emotional, zeige es nur nicht oft“, sagt der Mittelfeldmotor, der auf zahlreiche Höhepunkte, aber auch auf ganz bittere Rückschläge bei den Violetten zurückblicken kann. „Es gibt so viele, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Ich glaube, da würde nicht mal ein Film darüber ausreichen.“

„Der Schuss hätte uns sonst nach oben katapultiert“

Es kann aber nur eine Nummer-eins-Anekdote geben? „Das war das 6:1 daheim gegen Wacker, das damals nicht zum Aufstieg gereicht hat. Das werde ich nie vergessen. Ich schwöre, diese Bilder kommen mir noch immer in den Kopf. Und auch die Partie davor gegen Amstetten beim Stand von 1:1 war nicht zu glauben, als Okan Aydin gefühlt seinen ersten Elfmeter in seinem Leben verschossen hat – der Schuss hätte uns sonst nach oben katapultiert. Im Gegenzug bekommen wir einen fragwürdigen Elfer, von dem ich heute noch überzeugt bin, dass es keiner gewesen ist. Das war ein Nackenschlag, die Enttäuschung war kaum zu beschreiben, aber wer weiß, für was es gut gewesen ist. Im Jahr darauf hatten wir etwas Glück, in die Relegation gekommen zu sein und dann haben wir den Aufstieg geschafft. Das war das Größte. Klagenfurt hat nach wie vor echt einen Riesenplatz in meinem Herzen. Ich verfolge den Verein und hoffe sehr, dass sie nachhaltig zurückkommen. Gewisse Dinge haben auch mir sehr weh getan“, verdeutlicht der Salzburger, der keinen Hehl daraus macht, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist.

„Die hat mich manchmal depressiv gemacht“

Und so offenbart er: „Ich weiß nicht, ob man es mir glaubt, aber ich hatte mit dem Gedanken gespielt, hierzubleiben. Es hat geschmerzt, alles aufzugeben, für den großen Traum, den ich hatte. Mein Herz hing an der Mannschaft, an der Stadt und am Umfeld. Mir war klar, dass ich viel vermissen werde, außer der Nebelsuppe. Die hat mich manchmal depressiv gemacht. Wobei das Bregenzer-Becken oft nicht besser ist“, grinst Greil.

Die anschließende Zeit in Wien war geprägt von Lernphasen, wie er erläutert: „Es war eine große Umstellung. Rapid ist eine andere Hausnummer, was die Spieler und auch das ganze Mediale, betrifft. Da musste ich mal reinwachsen. Die erste Saison war solide, aber dann wurde mir vermittelt, dass sie anders planen, was für mich überraschend kam. Ich habe es akzeptiert und zur Kenntnis genommen und so ehrlich muss ich sein, sportlich hätte ich mir dort mehr erwartet.“ Auf Sandhausen angesprochen meint der Vorzeigefußballer: „Das war am Schluss schon fast skandalös und ein Chaos, aber anfangs lief es super. Danach hat der neue Coach das System berechtigterweise umgestellt, nur ist mir damit meine Position genommen worden. Ich war etwas außen vor und mir war dann klar, dass ich unbedingt weg will.“

Nach Zerrung rechtzeitig fit geworden

In Vorarlberg hat Greil, der seine spielerischen Qualitäten beständig auf den Platz bringt, unverzüglich zu alter Stärke zurückgefunden. Am Freitag (16 Uhr) kehrt der 29-Jährige, der bei Altach bis 2028 unter Vertrag steht, ins Wörthersee-Stadion zurück. Die Mannschaft aus dem Ländle könnte sich erstmals in der Vereinsgeschichte die ÖFB-Cup-Krone aufsetzen. Schon mit dem Einzug ins Halbfinale feierte das Team von Ognjen Zaric eine Premiere. Zuletzt hatte Greil, der in der laufenden Saison bereits zehnmal in der Bundesliga und zweimal im Cup einnetzte, mit einer Zerrung zu kämpfen, doch für das Spiel der Spiele gegen den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter LASK ist er wieder rechtzeitig fit geworden. „Wir sind der Underdog und die Linzer das Team der Stunde mit dem wohl erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre. Es wird eine sehr schwere Aufgabe, aber der LASK hat jede Menge zu verlieren, wir können im Gegensatz nur gewinnen.“

Auf die Frage, was ihn seine bisherige Laufbahn gelehrt hat, meint der Vater eines zweieinhalbjährigen Sohnes: „Immer bereit zu sein, egal wie schwierig die Phase gerade ist. Deshalb bin ich noch im Fußballgeschäft. Man sollte auch nicht immer alles zu ernst nehmen und nie den Spaß verlieren.“