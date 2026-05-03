Hob dereinst im analogen Zeitalter der Wahlkampf zu Graz an, kam es wie das Amen im Gebet: Die KPÖ stellte in den Innenstadt-Gassen die Tapezierertische auf, um Unterschriften zu sammeln: für günstigere Gaspreise oder gegen Olympia-Pläne. Im dritten Jahrtausend lösen Online-Petitionen den Tapezierertisch ab. Das Ziel ist dasselbe: den Druck auf Regierungen in Bund, Land oder Stadt zu erhöhen. Diese Woche starteten nun die Neos eine Petition. Der Grazer Spitzenkandidat Philipp Pointner fordert mit dem steirischen Neos-Chef Niko Swatek eine Fixplatzgarantie für Kinderbetreuung. Wer seine Kleinen noch nicht untergebracht hat: Zeichnen kann man diese auf der Homepage der Pinken. Ob der schnelle Klick zum Glück eines politischen Erfolges führt, lässt sich freilich nicht so einfach beantworten.

Die „Online-Petitionitis“ ist in der Landespolitik jedenfalls ansteckend. Die KPÖ mit Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler sucht seit Jänner etwa ihr digitales Klick-Glück mit dem Aufruf „Hände weg vom Pflegeschlüssel!“ auf der Homepage von open petition und hat bisher 11.067 Unterschriften gesammelt. Im Februar überreichte man im Landtag rund 4500 Kommentare zum Aufreger an die Landesregierung. Die arbeitet seither am „Masterplan Pflege“., vom Pflegeschlüssel hört man seither wenig.

Petition zu Spritpreis und Landesversorger

SPÖ-Chef Max Lercher forciert diese Form der Mobilisierung ebenfalls. Seit März und noch vier Monate lang läuft der Kampf für den „Spritpreisdeckel jetzt". Hier haben bisher nur 2167 digitale Unterschriften geleistet. Vielleicht hat dem Anliegen die Spritpreisbremse einen Dämpfer verpasst. Mit seiner Forderung, dass die Energie Steiermark zu 100 Prozent in Landeshand bleiben soll, elektrisiert Lercher nur unwesentlich stärker: 2398 User haben diese Petition seit Jänner auf seiner Seite lebensrealitaet.at gezeichnet, viele davon anonym. Kein Zeichen von Funkenflug.

Auch die Grünen greifen immer wieder zur Kampagne via open petition. Im letzten Wahlkampf hat Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl Unterschriften gegen die Bodenversiegelung gesammelt. Hier steht dann auch geschrieben, was aus solchen finalisierten Online-Kampagnen oftmals wird, oder eben nicht: „2084 Unterschriften – Petent hat die Petition nicht eingereicht/übergeben.“

„Pflege in Gefahr“-Petition: KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler gab der Landesregierung im Februar gut ausgedruckte 4500 Kommentare © kpoe

Neuer Grünton für die Grünen

Apropos Grüne: Deren Logo mit dem knalligen Grün und dem pinken Balken (für die jeweilige Organisation) darunter hat im März still und leise eine Änderung erfahren. Mit der Gemeinderatswahl in Graz hat das aber nicht zu tun, heißt es bei der Fraktion. Der Wechsel auf Dunkelgrün – ohne zweite Farbe – sei von der Bundespartei ausgegangen. Wer es genau wissen möchte: Bei Pantone rangiert der satte Grünton unter der Nummer 2465C.

Plakate der steirischen Grünen im „Superwahljahr 2024“ © gruene

Finanzen unter der Lupe

Mit „einem Ohr“ in Wien sind am Montag die beiden Gemeindereferenten, ÖVP-Vize-LH Manuela Khom und FPÖ-Landesrat Stefan Hermann. Anlass: Städtebund und KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung) stellen die neue Prognose für die Gemeindefinanzen bis 2029 vor. Man muss kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass die Bürgermeister weiterhin nicht aus dem Vollen schöpfen können. Vielerorts wurde schon gespart, die Substanz mag man aber so wenig wie möglich angreifen. Wie steht es um die Haushalte der steirischen Städte und Gemeinden konkret? Die Voranschläge werden gerade von der Gemeindeabteilung geprüft. Im Laufe des Monats sollte die erste Diagnose vorliegen.